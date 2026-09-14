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Bivši košarkaš Partizana nalazi se u svojevrsnom administrativnom problemu zbog nerešenih finansijskih odnosa sa Hapoelom iz Tel Aviva.

Kako bi Makabi mogao da prijavi Madara za Evroligu, Hapoel mora zvanično da ga oslobodi, uz potpisivanje dokumenta kojim se potvrđuje da između kluba i igrača nema preostalih finansijskih obaveza.

Jam Madar Foto: Starsport, Borislav Troshev / AFP / Profimedia, Starsport©

Problem je nastao zbog različitog viđenja iznosa koji Hapoel duguje Madaru. Pregovori su u toku, a obe strane imaju različite stavove o sumi koja treba da bude isplaćena.

Spor trenutno utiče samo na Madarovu registraciju za Evroligu, dok nema prepreka da nastupa u izraelskim takmičenjima.

Predsednik Hapoela Stav Šaham uveren je da će slučaj uskoro biti rešen.

"Slučaj je blizu rešenja", poručio je Šaham, prenosi izraelski "Sport5".

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