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Partizan je otvorio treću fazu prodaje sezonskih karata za sezonu 2026/2027, a od danas pravo kupovine imaju svi zainteresovani navijači.

Crno-beli su obavestili svoje pristalice da je prodaja sada otvorena za sve, dok se preostala dostupna mesta u Beogradskoj areni mogu odabrati putem korisničkog profila.

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Treća faza prodaje trajaće do četvrtka, 17. septembra, do 20 časova.

Navijači koji još nisu obezbedili sezonsku kartu sada imaju priliku da pogledaju koja su mesta preostala i izaberu svoju poziciju za novu sezonu.

Partizan će i naredne sezone imati ambiciozne ciljeve, pa se očekuje veliko interesovanje crno-bele publike za utakmice u Areni.

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