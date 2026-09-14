Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Partizan je otvorio treću fazu prodaje sezonskih karata za sezonu 2026/2027, a od danas pravo kupovine imaju svi zainteresovani navijači.

Crno-beli su obavestili svoje pristalice da je prodaja sada otvorena za sve, dok se preostala dostupna mesta u Beogradskoj areni mogu odabrati putem korisničkog profila.

1/6 Vidi galeriju EKSPLOZIJA EMOCIJA U DUPKE PUNOJ ARENI! Grobari skandirali Aleksi, a onda je Smajli uzeo MEGAFON i usledila je FEŠTA ZA PAMĆENJE! Foto: @starsport

Treća faza prodaje trajaće do četvrtka, 17. septembra, do 20 časova.

Navijači koji još nisu obezbedili sezonsku kartu sada imaju priliku da pogledaju koja su mesta preostala i izaberu svoju poziciju za novu sezonu.

Partizan će i naredne sezone imati ambiciozne ciljeve, pa se očekuje veliko interesovanje crno-bele publike za utakmice u Areni.

BONUS VIDEO: