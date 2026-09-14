Partizan je otvorio treću fazu prodaje sezonskih karata za sezonu 2026/2027. Prijavite se do 17. septembra i obezbedite svoje mesto!
sezonske
PARTIZAN OTVORIO TREĆU FAZU PRODAJE: Evo do kada možete do sezonske karte za novu sezonu!
Slušaj vest
Partizan je otvorio treću fazu prodaje sezonskih karata za sezonu 2026/2027, a od danas pravo kupovine imaju svi zainteresovani navijači.
Crno-beli su obavestili svoje pristalice da je prodaja sada otvorena za sve, dok se preostala dostupna mesta u Beogradskoj areni mogu odabrati putem korisničkog profila.
EKSPLOZIJA EMOCIJA U DUPKE PUNOJ ARENI! Grobari skandirali Aleksi, a onda je Smajli uzeo MEGAFON i usledila je FEŠTA ZA PAMĆENJE! Foto: @starsport
Vidi galeriju
Treća faza prodaje trajaće do četvrtka, 17. septembra, do 20 časova.
Navijači koji još nisu obezbedili sezonsku kartu sada imaju priliku da pogledaju koja su mesta preostala i izaberu svoju poziciju za novu sezonu.
Partizan će i naredne sezone imati ambiciozne ciljeve, pa se očekuje veliko interesovanje crno-bele publike za utakmice u Areni.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši