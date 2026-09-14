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Željko Obradović ponovo je govorio o Partizanu, a posebno zanimljiv deo intervjua odnosio se na predstojeći duel sa crno-belima.

Aktuelni trener Panatinaikosa gostovao je na "Sport24" i tom prilikom dobio pitanje o emocijama koje će imati kada u 5. kolu Evrolige sa atinskim klubom bude gostovao Partizanu.

Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Obradović, koji je ostavio ogroman trag u crno-belom dresu, nije želeo previše da razmišlja o tom trenutku, jer ga do utakmice čeka mnogo obaveza.

- Ako krenem da razmišljam o tome, rizikujem da postavim sebe u problem. Pre toga imamo utakmice, mnogo drugih stvari da uradim. Kada dođe vreme za taj meč, ja ću misliti o njemu - rekao je Obradović.

Srpski stručnjak osvrnuo se i na aktuelnu situaciju u Partizanu, istakavši da crno-beli imaju problema sa povredama, ali da veruje da će se stanje vremenom stabilizovati.

Ipak, nema sumnje da će njegov povratak u Beograd izazvati ogromnu pažnju. Obradović će ovog puta u Arenu doći kao protivnik Partizana, što će biti posebno emotivan trenutak i za njega i za navijače crno-belih.

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