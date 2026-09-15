Iako se poslednjih dana nagađalo da bi nekadašnji španski reprezentativac mogao da se vrati u rodni grad i obuče dres Budućnosti, bilo je jasno da je to teško ostvarivo zbog njegove želje da igra Evroligu. Sada je cela priča dobila epilog - bez velike pompe, Valensija je obelodanila da je Mirotić postao novi član "slepih miševa".