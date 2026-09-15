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Zatreslo se evropsko košarkaško tlo. Nikola Mirotić, jedno od najzvučnijih imena bez angažmana na Starom kontinentu, iznenađujuće je odabrao destinaciju za nastavak karijere.

Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako se poslednjih dana nagađalo da bi nekadašnji španski reprezentativac mogao da se vrati u rodni grad i obuče dres Budućnosti, bilo je jasno da je to teško ostvarivo zbog njegove želje da igra Evroligu. Sada je cela priča dobila epilog - bez velike pompe, Valensija je obelodanila da je Mirotić postao novi član "slepih miševa".

Na zvaničnom sajtu prošlosezonskog učesnika fajnal-fora Evrolige potvrđeno je da će doskorašnji košarkaš Monaka nositi dres Valensije u takmičarskoj sezoni 2026/2027.

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