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Dušan Vlahović je ovog leta stigao u Bešiktaš, dok je Dušan Alimpijević već godinama jedno od prepoznatljivih lica crno-belih.

Dvojica Srba sada imaju još nešto zajedničko - isti klub i ogromnu povezanost sa njegovim navijačima.

Zanimljivu paralelu povukla je poznata turska sportska novinarka Deniz Aksoj, koja je u razgovoru sa Alimpijevićem spojila dva Dušana na veoma simpatičan način.

Ona je primetila da i fudbaler i košarkaški trener ostavljaju utisak ljudi koji su se sa Bešiktašem povezali mnogo više nego što bi se to očekivalo od stranaca.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Aksoj je posebno istakla činjenicu da su u pitanju dva Srbina, oba po imenu Dušan, koji su postali važni za različite sportske sekcije istog kluba.

Alimpijević je njeno zapažanje dočekao sa osmehom, a onda napravio paralelu između Srbije i Turske.

"Tvoja zemlja ima nešto što je prilično isto kao moja. Ne treba ti previše vremena da staviš vatru na plin, kada smo već svi vrele krvi. Mi smo sličan narod", poručio je Alimpijević uz osmeh.

Njegova opaska savršeno se uklopila u priču o vezi koju su Vlahović i Alimpijević napravili sa turskim velikanom.

Dva Dušana - hit u Istanbulu!

Da je priča otišla korak dalje, pokazalo se i kroz navijačko skandiranje.

U Bešiktašu je već postalo zanimljivo kome navijači zapravo pevaju kada stadionom odjekne "Dušan, Dušan“".

Alimpijević je nedavno na pitanje da li bi Vlahović svojim igrama mogao da mu "preotme" skandiranje odgovorio u svom stilu.

"Ne, srećan sam. Drago mi je što imam rivala sa svojim imenom. Želim mu sve najbolje", poručio je srpski stručnjak.

Tako je u Istanbulu nastala potpuno neobična situacija - jedan Dušan predvodi Bešiktaš na fudbalskom terenu, drugi to radi sa košarkaške klupe, a obojica su postali deo crno-bele priče.

I izgleda da će navijačima Bešiktaša uskoro biti sve teže da razdvoje - kog Dušana zapravo dozivaju sa tribina.