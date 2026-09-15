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Đurišić se trenutno se oporavlja od povrede zbog koje je propustio kvalifikacione utakmice reprezentacije Srbije protiv Islanda i Italije, ali očekuje da će se uskoro ponovo naći u sastavu crveno-belih.

1/7 Vidi galeriju Nikola Đurišić u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Košarkaš Crvene zvezde je tokom leta ostavio odličan utisak u dresu Srbije, posebno u utakmicama protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, kao i u pripremnim duelima sa Francuskom.

Ipak, povreda ga je sprečila da nastavi reprezentativni ciklus.

"Dobro je stanje, oporavljam se i dalje, trebalo bi da se uskoro vratim na teren", rekao je Đurišić za Meridian sport.

Povreda mu je teško pala, posebno jer je čitavo leto radio kako bi spreman dočekao reprezentativne obaveze i novu sezonu.

"Jesam se iznervirao, najviše me je pogodilo što sam čitavo leto trenirao da bih se spremio za reprezentaciju i sezonu – i ovo se desilo... Bože moj, sport, šta sad... Navikao sam da se posle povreda vraćam još jači – tako će biti i ovaj put", poručio je Đurišić.

Uprkos povredi iz reprezentativne akcije nosi veoma pozitivne utiske i već razmišlja o narednom okupljanju.

"Reprezentacija je vrh piramide kod svakog sportiste. Sa radošću se ide tamo, jedva čekam da idem opet u novembru", istakao je košarkaš Zvezde.

U međuvremenu se polako upoznaje sa novim saigračima u Zvezdi kao i sa zahtevima stručnog štaba koji predvodi Ibon Navaro.

"Super su momci, super je stručni štab, svi daju svoj maksimum... Treba da se uigramo, da uspostavimo hemiju, potrebno je i strpljenje. Mislim da ćemo biti baš dobri ove sezone", rekao je Đurišić.