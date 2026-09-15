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U novim pravilima Evrolige se navodi da se, usled promene definicije "čina šutiranja", faul pri skok šutu ili drugom šutu iz pokreta može dosuditi jedino ako ofanzivni igrač podigne ramena i loptu ka košu, i pritom se nalazi na protivničkoj polovini terena (u prednjem polju).

Kod prodora, obično će se smatrati da čin šutiranja počinje između linije za tri poena i koša, nakon što igrač "geteruje" loptu (ili je uhvati sa dve ruke, ili ima svoj dlan pod loptom) i nastavi pokret šuta sve do njenog izbacivanja.

Što se tiče ostalih procena faulova, ako igrač uradi "rip fru" potez u stranu (iskoristi to što je odbrambeni igrač ubacio svoju ruku u njegov lični prostor i "zarobi" mu je pomeranjem lopte u stranu) biće uvek dosuđen faul na zemlji.

Isto tako, ako odbrambeni igrač nakon šuta protivnika blago zakači po šaci, to se neće suditi kao faul, ali udarac sa strane, kao i u zglob, ruku ili telo će uvek biti faul.

Mehdi Difala, sudija, Evroliga Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia

Tehničke greške

Tehničke greške su podeljene na dve kategorije.

Tehnička greška prve kategorije dosuđuje se zbog "neprimerene komunikacije, provociranja protivnika, remećenja vida protivničkog igrača i simuliranja faulova".

Tehnička greška druge kategorije dosuđuje se zbog "odugovlačenja, vešanja na obruču nakon zakucavanja i činjenja silazne putanje prilikom poslednjeg slobodnog bacanja".

Nesportski faulovi

Nesportski faulovi su zamenjeni prekršajima koji ometaju igre (disruptive foul) i grubim prekršajima (flagrant foul).

U prekršaj koji ometa igru spadaju faulovi koji seku tok igre i stavljaju protivnika u lošiji položaj, poput faulova da se prekine kontranapad ili da se zaustavi vreme pri kraju četvrtine.

U grube prekršaje spadaju faulovi koji nisu načinjeni prilikom "legitimnog košarkaškog pokreta" ili koji su "nesmotreni, nasilni i opasni".

Oba prekršaja nose istu kaznu koju je podrazumevao nesportski faul - slobodna bacanja i loptu sa strane.

Igrač će biti isključen iz igre nakon što mu se dosude ili dve tehničke greške prve kategorije, ili dva gruba prekršaja, ili jedna tehnička greška prve kategorije i jedan grubi prekršaj.

Trener će biti isključen nakon što mu se dosude ili lično dve tehničke greške prve kategorije, ili klupi tima tri tehničke greške prve kategorije.

Ostale promene

U ostale promena pravila spada to i da će sekundarnom defanzivcu koji se nalaze u polukrugu biti dosuđen faul, ukoliko on ne skoči vertikalno prilikom kontakta sa ofanzivnim igračem, kao i da će, od dva čelendža koji treneri dobijaju po utakmici, jedan biti oduzet ako ne bude iskorišćen u prvih 38 minuta igre.

Treneri ne mogu da traže čelendž za to koji igrač je načinio faul, a biće i automatski isključeni ako, svojim ulaskom na teren, budu remetili protivnički kontranapad.

Sudije takođe više neće davati upozorenja pre dodeljivanja tehničkih grešaka za neprimereno ponašanje ili simuliranje.

(Beta)