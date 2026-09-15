EVROLIGA MENJA PRAVILA! Sudije će od sada OVAKO kažnjavati igrače, jedna promena posebno će razbesneti navijače
U novim pravilima Evrolige se navodi da se, usled promene definicije "čina šutiranja", faul pri skok šutu ili drugom šutu iz pokreta može dosuditi jedino ako ofanzivni igrač podigne ramena i loptu ka košu, i pritom se nalazi na protivničkoj polovini terena (u prednjem polju).
Kod prodora, obično će se smatrati da čin šutiranja počinje između linije za tri poena i koša, nakon što igrač "geteruje" loptu (ili je uhvati sa dve ruke, ili ima svoj dlan pod loptom) i nastavi pokret šuta sve do njenog izbacivanja.
Što se tiče ostalih procena faulova, ako igrač uradi "rip fru" potez u stranu (iskoristi to što je odbrambeni igrač ubacio svoju ruku u njegov lični prostor i "zarobi" mu je pomeranjem lopte u stranu) biće uvek dosuđen faul na zemlji.
Isto tako, ako odbrambeni igrač nakon šuta protivnika blago zakači po šaci, to se neće suditi kao faul, ali udarac sa strane, kao i u zglob, ruku ili telo će uvek biti faul.
Tehničke greške
Tehničke greške su podeljene na dve kategorije.
Tehnička greška prve kategorije dosuđuje se zbog "neprimerene komunikacije, provociranja protivnika, remećenja vida protivničkog igrača i simuliranja faulova".
Tehnička greška druge kategorije dosuđuje se zbog "odugovlačenja, vešanja na obruču nakon zakucavanja i činjenja silazne putanje prilikom poslednjeg slobodnog bacanja".
Nesportski faulovi
Nesportski faulovi su zamenjeni prekršajima koji ometaju igre (disruptive foul) i grubim prekršajima (flagrant foul).
U prekršaj koji ometa igru spadaju faulovi koji seku tok igre i stavljaju protivnika u lošiji položaj, poput faulova da se prekine kontranapad ili da se zaustavi vreme pri kraju četvrtine.
U grube prekršaje spadaju faulovi koji nisu načinjeni prilikom "legitimnog košarkaškog pokreta" ili koji su "nesmotreni, nasilni i opasni".
Oba prekršaja nose istu kaznu koju je podrazumevao nesportski faul - slobodna bacanja i loptu sa strane.
Igrač će biti isključen iz igre nakon što mu se dosude ili dve tehničke greške prve kategorije, ili dva gruba prekršaja, ili jedna tehnička greška prve kategorije i jedan grubi prekršaj.
Trener će biti isključen nakon što mu se dosude ili lično dve tehničke greške prve kategorije, ili klupi tima tri tehničke greške prve kategorije.
Ostale promene
U ostale promena pravila spada to i da će sekundarnom defanzivcu koji se nalaze u polukrugu biti dosuđen faul, ukoliko on ne skoči vertikalno prilikom kontakta sa ofanzivnim igračem, kao i da će, od dva čelendža koji treneri dobijaju po utakmici, jedan biti oduzet ako ne bude iskorišćen u prvih 38 minuta igre.
Treneri ne mogu da traže čelendž za to koji igrač je načinio faul, a biće i automatski isključeni ako, svojim ulaskom na teren, budu remetili protivnički kontranapad.
Sudije takođe više neće davati upozorenja pre dodeljivanja tehničkih grešaka za neprimereno ponašanje ili simuliranje.
(Beta)