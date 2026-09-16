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Transparentnost plata i dalje predstavlja retkost u evropskoj košarci - zvanični podaci o zaradama igrača u Evroligi nisu javno dostupni, a jasnog objašnjenja zašto je to tako i dalje nema.

Ipak, portal Basket News objavio je listu 10 najplaćenijih košarkaša na Starom kontinentu na osnovu sopstvenih saznanja i izvora.

Vasilije Micić na čelu liste

Lidersku poziciju zauzima srpski reprezentativac Vasilije Micić. Prema izvorima pomenutog portala, očekuje se da Micić godišnje prihoduje oko 5,6 miliona evra u okviru svog ugovora, uz mogućnost dodatne zarade kroz bonuse. Kao deo dogovora iz 2025. godine dobio je i akcije kluba, što predstavlja potencijalno značajan finansijski element. Micić ulazi u drugu sezonu trogodišnjeg ugovora (potpisanog do 2028. godine), koji je usledio nakon velikog interesovanja evroligaških velikana i izbora jedne od najunosnijih ponuda u istoriji evropske košarke.

1/5 Vidi galeriju Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na drugom mestu je Najdžel Hejs-Dejvis, koji se sredinom sezone 2025/26 pridružio Panatinaikosu potpisavši ugovor do 2028. godine. Informacije o njegovoj plati se razlikuju: dok izvori bliski klubu navode vrednost od 10 miliona dolara za dve i po godine (što je oko 3,5 miliona evra po sezoni od 2026/27), drugi izvori tvrde da bi njegov ukupni godišnji prihod mogao dostići i 5 miliona evra.

1/5 Vidi galeriju Najdžel Hejs-Dejvis Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Treće mesto drži njegov klupski saigrač Kendrik Nan. Amerikanac je 2025. potpisao novu saradnju sa Panatinaikosom i tada bio najplaćeniji igrač takmičenja. Iako su ga novi ugovori u ligi pomerili sa prve pozicije, Nan sa trogodišnjim ugovorom vrednim oko 13,5 miliona evra (4,5 miliona evra godišnje) ostaje u samom vrhu.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Četvrti je još jedan član atinskog kluba - Geršon Jabusele. Francuski krilni centar je ovog leta potpisao trogodišnji ugovor vredan 12 miliona evra (4 miliona evra po sezoni), što je najveći ugovor u njegovoj karijeri.

1/4 Vidi galeriju Geršon Jabusele Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Peto mesto zauzima Saša Vezenkov. Nakon povratka iz NBA lige u Olimpijakos 2024. godine bio je na čelu ove liste, ali je dve godine kasnije pao za četiri pozicije. Vezenkov ulazi u treću godinu svog petogodišnjeg, u potpunosti garantovanog ugovora, sa godišnjom zaradom od 3,7 miliona evra.

1/9 Vidi galeriju Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Druga polovina TOP 10 društva

Elajdža Brajant: Odlične partije u Hapoelu iz Tel Aviva donele su mu produžetak ugovora do 2029. godine. Izraelski Sport5 navodi da bi njegova zarada mogla da dostigne i 4,3 miliona evra po sezoni, dok druge procene navode iznos između 3 i 4 miliona evra.

1/3 Vidi galeriju Elajdža Brajant, Hapoel Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, FCI / Gonzales Photo / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Silvan Fransisko: Nakon letnjeg prelaska u ASVEL (za koji nije odigrao nijedan meč zbog finansijskih problema kluba), prešao je u Panatinaikos. Grčki mediji izveštavaju da će zarađivati oko 3,5 miliona evra po sezoni.

1/7 Vidi galeriju Silvan Fransisko Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mfiondu Kabengele: Kanadski centar je potpisao novi ugovor sa ekipom Dubaija koji mu, prema izvorima BasketNews-a, donosi oko 3 miliona evra godišnje.

1/5 Vidi galeriju Mfindu Kabengele na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Valter Edi Tavares: Centar Real Madrida ulazi u treću godinu petogodišnjeg ugovora iz 2024. godine i sa 3 miliona evra po sezoni ostaje najplaćeniji igrač u Španiji.

1/7 Vidi galeriju Valter Tavares Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Majk Džejms: Listu zatvara novi organizator igre Anadolu Efesa. Nakon napuštanja Monaka, gde je igrao svako plej-of izdanje i izborio dva Fajnal-fora (uključujući i finale 2025), Džejms u Istanbulu zarađuje oko 2,9 miliona evra po sezoni.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Ko je blizu i gde su večiti?

Blizu vodeće desetorke nalaze se Matijas Lesor i Žan Montero sa primanjima od 2,8 miliona evra, dok po 2,7 miliona evra zarađuju Evan Furnije, Marko Gudurić i Džanan Musa.

S druge strane, igrača Crvene zvezde i Partizan Mozzart Beta nema pri samom vrhu, što otvara pitanje realnosti navijačkih očekivanja u odnosu na finansijska ulaganja. Pretpostavlja se da je Džered Batler najplaćeniji igrač Crvene zvezde (tačna cifra nije poznata), dok je u Partizanu najplaćeniji Karlik Džons sa 2,5 miliona dolara. Iako Džons po zaradi ne kaska mnogo za igračima poput Muse, Gudurića ili Furnijea, još uvek se ne svrstava u sam krem evropske košarke.

10 NAJPLAĆENIJIH IGRAČA U EVROLIGI

Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) - 5.600.000 €

Najdžel Hejs Dejvis (Panatinaikos) - 5.000.000 €

Kendrik Nan (Panatinaikos) - 4.500.000 €

Geršon Jabusele (Panatinaikos) - 4.000.000 €

Saša Vezenkov (Olimpijakos) - 3.700.000 €

Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) - oko 3.500.000 €

Silvan Fransisko (Panatinaikos) - 3.000.000 €

Mfiondu Kabengele (Dubai) - 3.000.000 €

Valter Tavares (Real Madrid) - 3.000.000 €

Majk Džejms (Anadolu Efes) - 2.900.000 €

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