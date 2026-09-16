Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Trener aktuelnog prvaka Evrope Jorgos Barcokas doneo je nove vesti o stanju Nikole Milutinova.

1/12 Vidi galeriju Nikola Milutinov u dresu Olimpijakosa Foto: Starsport

Srpski centar doživeo je povredu u prethodnoj nedelji i nije bilo poznato kakva je situacija i koji je stepen povrede. Ipak, na radost navijača Olimpijakosa, pa i reprezentacije Srbije, Milutinov nije teže povređen.

"Svi su trenirali. Milutinov danas nije radio sa ekipom, ali nije ništa ozbiljno. Nadamo se da će već sutra trenirati", rekao je Barcokas.

Olimpijakosu će na predstojećem turniru protivnici biti Real Madrid, Fenerbahče i Dubai, a crveno-beli u Ujedinjene Arapske Emirate putuju sa najvećim ambicijama.

"Svaka borba za trofej predstavlja cilj za Olimpijakos. Nivo je visok i učestvuju kvalitetne ekipe. Ako uspemo da osvojimo pehar, biće to značajan uspeh", poručio je iskusni trener.