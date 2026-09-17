Slušaj vest

Šarunas Jasikevičijus poznat je po tome što o košarci govori otvoreno i bez mnogo uvijanja. Ovoga puta, trener Fenerbahčea dotakao se jedne mnogo šire teme - načina na koji gleda na posao kojim se bavi i koliko je zapravo privilegovan.

Njegova poruka bila je jednostavna: Ako već imate privilegiju da se bavite onim što volite, onda morate da budete svesni koliko ste srećni i da svaki dan date maksimum.

"Mislim da svakog dana treba da dođete i od početka radite na svom maksimumu. Šta je maksimum u ovom trenutku? Moramo biti posvećeni, polako i postepeno. Ako smo odlučili da radimo jedan sat, želimo da taj jedan sat bude kvalitetan i dobar", rekao je Jasikevičijus.

Ali ono što je usledilo posebno je privuklo pažnju.

Litvanski stručnjak napravio je poređenje sa ljudima koji svakodnevno provode sate na poslovima koji često nemaju mnogo veze sa onim što vole.

"Ako pogledate koliko smo počastvovani što se bavimo ovim sjajnim poslom, što se bavimo košarkom, što radimo na parketu po nekoliko sati dnevno. Imate ljude koji sede u kancelarijama po osam-devet sati, i u fabrikama i tako dalje. Morate uložiti dosta vremena i gledati iz tog ugla, koliko ste zapravo srećni", poručio je trener Fenerbahčea.

1/9 Vidi galeriju Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

Odnos prema poslu

Jasikevičijusova poruka nije bila da je rad u kancelariji ili fabrici manje vredan, već da profesionalni sportisti često zaborave koliko je specifičan njihov posao.

Dok se od njih očekuje da svakog dana treniraju, putuju, igraju utakmice i podnose ogroman pritisak, oni istovremeno imaju priliku da rade ono za šta su se godinama pripremali.

Zato litvanski trener insistira na tome da se svaki trening maksimalno iskoristi.

Ako je pred ekipom samo sat vremena rada, taj sat ne sme da bude potrošen uzalud.

Jasikevičijus zna koliko je put do vrha težak

Njegov stav posebno dobija na težini kada se zna kroz šta je prošao tokom karijere.

Jasikevičijus je kao igrač osvojio Evroligu četiri puta, sa tri različita kluba - Barselonom, Makabijem i Panatinaikosom. Posle igračke karijere napravio je uspešan prelaz u trenerske vode, a Fenerbahče je pod njegovim vođstvom prošle sezone osvojio Evroligu.

U finalu 2025. godine Fenerbahče je savladao Monako, čime je odbranio evropsku titulu i potvrdio status aktuelnog šampiona.

Zato Jasikevičijus danas iz prve ruke zna koliko detalji, rad i svakodnevna disciplina mogu da odluče sezonu.

"Maksimum" ne znači da morate da jurite bezglavo

Možda je najzanimljiviji deo njegove poruke upravo to što nije govorio o tome da igrači moraju da rade što više.

Naprotiv. Govorio je o kvalitetu.

Ako ekipa ima jedan sat treninga, cilj nije da se taj sat samo „odradi“, već da svaki minut ima smisao. To je filozofija koja se uklapa u njegov pristup trenerskom poslu - ozbiljnost, koncentracija i postepeno građenje.