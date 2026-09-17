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Prekaljeni košarkaški "vuk" Vlade Đurović bio je gost u podkastu kod "Luke i Kuzme", gde je govorio o Crvenoj zvezdi.

Đurović je tom prilikom otkrio i deo razgovora koji je vodio sa novim sportskim direktorom crveno-belih Milošem Teodosićem, a jedna od tema bio je i Čima Moneke, krilni centar ekipe sa Malog Kalemegdana.

1/7 Vidi galeriju Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Đurović je istakao da mu se ne dopada što je Moneke ostao u klubu:

- Bio sam na jednoj sahrani gde sam video Teodosića. Prišao sam mu, da malo popričamo, da mu čestitam što je postao direktor. I on kaže:" Jooj, kako je teško! Ovo nisam očekivao, ovako"! Tom prilikom sam mu rekao da mi se ne sviđa što je ostao Čima Moneke. On mi je odgvoorio: "Pa, on ima ugovor - nije moglo drugačije!" I tako...- istakao je Vlade Đurović.

Moneke je prošlog leta stigao u Crvenu zvezdu kao jedno od zvučnijih pojačanja, međutim, svoju prvu sezonu na Malom Kalemegdanu nije zapamtio po dobrom. Zvezda je ostala dva trofeja i ponovo "izvisila" u borbi za plej-of Evrolige.

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