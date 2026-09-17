Nikola Mirotić i zvanično ima novi klub!
to je to
KRAJ SAGE! Potpisao Nikola Mirotić!
Slušaj vest
Dugoj transfer sagi došao je kraj - Nikola Mirotić ima novi klub.
Iskusni crnogorski košarkaš potpisao je za Valensiju, čime je stavljena tačka na brojna nagađanja o njegovoj budućnosti.
Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Mirotić se prethodnih nedelja povezivao sa Crvenom zvezdom, a potom i sa ekipom Budućnosti, međutim od njegovog dolaska u regionalne klubove neće biti ništa.
Umesto toga, Mirotić karijeru nastavlja u Španiji, gde će obući dres Valensije i predstavljati veliko pojačanje za ekipu koja će se takmičiti na najvišem evropskom nivou.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši