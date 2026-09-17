Slušaj vest

Start nove sezone Evrolige sve je bliži, a prognoze igrača već privlače veliku pažnju.

Jednu od njih napravio je Sterling Braun, košarkaš Žalgirisa, čiji je izbor izazvao brojne reakcije navijača.

1/8 Vidi galeriju Sterling Braun Foto: Starsport

Braun je u rangiranju na slepo Partizanu predvideo peto mesto, ali gledano odozdo, odnosno crno-bele je smestio na petu poziciju od začelja.

Ispred Partizana našli su se Bajern, Bešiktaš, Makabi i Asvel, dok bi crno-beli, prema Braunovoj prognozi, završili ispred Barselone, Olimpije, Baskonije i Valensije.

Ni Crvena zvezda nije prošla mnogo bolje. Braun je crveno-bele ostavio tik ispod mesta koje vodi u plej-in, pa bi prema njegovoj projekciji Zvezda sezonu završila u regularnom delu.

Na vrhu njegove liste nalazi se Olimpijakos, ispred Panatinaikosa, Žalgirisa i Fenerbahčea. U plej-of bi još trebalo da se nađu Virtus i Hapoel, dok su mesta u plej-inu rezervisana za Pariz i Efes.

BONUS VIDEO: