"NE PLJUJ U BUNAR IZ KOG SI PIO VODU"! Javno ponizio Partizan pred start Evrolige!
Start nove sezone Evrolige sve je bliži, a prognoze igrača već privlače veliku pažnju.
Jednu od njih napravio je Sterling Braun, košarkaš Žalgirisa, čiji je izbor izazvao brojne reakcije navijača.
Braun je u rangiranju na slepo Partizanu predvideo peto mesto, ali gledano odozdo, odnosno crno-bele je smestio na petu poziciju od začelja.
Ispred Partizana našli su se Bajern, Bešiktaš, Makabi i Asvel, dok bi crno-beli, prema Braunovoj prognozi, završili ispred Barselone, Olimpije, Baskonije i Valensije.
Ni Crvena zvezda nije prošla mnogo bolje. Braun je crveno-bele ostavio tik ispod mesta koje vodi u plej-in, pa bi prema njegovoj projekciji Zvezda sezonu završila u regularnom delu.
Na vrhu njegove liste nalazi se Olimpijakos, ispred Panatinaikosa, Žalgirisa i Fenerbahčea. U plej-of bi još trebalo da se nađu Virtus i Hapoel, dok su mesta u plej-inu rezervisana za Pariz i Efes.
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