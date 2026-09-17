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U Atini je održana konferencija za medije uoči početka prestižnog turnira "Pavlos Janakopulos", na kojem će učestvovati četiri ekipe - Partizan, Panatinaikos, PAOK i Burž.

Turnir startuje 18. spetembra, a Partizan će u subotu od 16.30 odmeriti snage protiv PAOK-a.

Vanja Marinković na treningu pred Bajern Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs

Konferencija je okupila trenere i kapitene svih ekipa, a posebnu pažnju privukao je susret dvojice ljudi koji su u prošlosti bili deo iste crno-bele priče.

Nekadašnji trener Partizana Željko Obradović, koji je ovog leta preuzeo Panatinaikos, imao je priliku da se sretne sa sadašnjim kapitenom crno-belih Vanjom Marinkovićem.

Pogledajte kako su se pozdravili tom prilikom pozdravili ŽOC i sadašnji kapiten crno-belog tima.

Turnir "Pavlos Janakopulos" biće i odlična prilika da publika u Atini vidi nekoliko zanimljivih duela, a jedan od njih svakako će biti okršaj Partizana i Panatinaikosa.

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Vanja Marinković povreda na Bajern Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(Kurir sport/Mozzartsport)