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Panatinaikos će pred svojim navijačima odmeriti snage sa ekipama, PAOK-om, Partizanom i Burgom.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Dimitris Janakopulos je sa mnogo emocija govorio o turniru.

"Dobro veče svima, želim vam zdravlje i ljubav. Želim vam dobru sezonu. Neka ekipe ostvare svoje ciljeve, a navijači uživaju u utakmicama. Ovo je osmi turnir. Želeo bih da zahvalim ekipama koje su odmah prihvatile poziv i došle da vide naše ekipe, da vide u kakvom smo stanju, ali pre svega da odaju počast Pavlosu", istakao je Janakopulos i dodao:

"Čuo sam negde da je Pavlos otišao pre osam godina. Nije otišao pre osam godina. Mi već osam godina čuvamo njegovu uspomenu.On sa Tanasijem odozgo gleda sve njihove utakmice. Ove godine je osmi turnir, ali je veoma poseban jer je prvi put, u svakom smislu, ovde sa nama Željko, koji je tu kao trener Panatinaikosa"

Pohvalio je i projekat Paoka.

"Drago mi je što vidim PAOK za ovim stolom, što se pronašla osoba koja je spremna da ulaže. Milioni ljudi vole taj tim i sa ovom osobom on će postati veliki tim, kakav jeste i kakav je bio,zaključio je Janakopulos."