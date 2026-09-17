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Delije sa transparentom Slava Rusiji na utakmici Crvena zvezda - Žalgiris

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Žalgiris je tako na trijumfalan način započeo sezonu i spreman dočekuje gostovanje Crvenoj zvezdi u prvom kolu Evrolige.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Duel u Beogradskoj areni zakazan je za četvrtak, 24. septembar, od 21 čas.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Sterling Braun sa 15 poena i šest skokova. Jonas Valančunas postigao je 14 poena, uz šut iz igre 6/7, dok je Derek Sliva dodao 11.

Žalgiris je utakmicu odigrao bez Deividasa Sirvidisa, Kaodiričija Akobundu-Ehiogua i povređenog Sabena Lija, koje stručni štab nije uvrstio u sastav.

Litvanski velikan će pre dolaska u Beograd imati još jednu prvenstvenu proveru. U nedelju, 20. septembra, gostovaće Neptunasu,