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Danas u Abu Dabiju startuje premijerno izdanje Superkupa Evrolige, a za prvi trofej boriće se Olimpijakos, Fenerbahče, Real Madrid i Dubai.

Dva dana, četiri utakmice i pehar koji će prvi put otići u ruke nekog evropskog velikana.

Turnir će biti odigran po principu završnog turnira, pa će publika tokom samo dva dana dobiti priliku da vidi četiri utakmice i sazna ime prvog šampiona u istoriji ovog takmičenja. Polufinala su zakazana za petak, dok će se u subotu igrati utakmica za treće mesto i veliko finale.

Šampion protiv šampiona za početak

Prvi meč u istoriji Superkupa odmah donosi veliki evropski okršaj. Od 16 časova sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, odnosno aktuelni prvak Evrope i klub koji je prethodno osvojio Evroligu.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Olimpijakos u Abu Dabi stiže kao šampion prošle sezone, dok je Fenerbahče titulu prvaka Evrope osvojio 2025. godine. Zbog toga će njihov duel biti zanimljiv i kao svojevrsni sudar poslednja dva osvajača najvažnijeg klupskog takmičenja u evropskoj košarci.

Drugo polufinale zakazano je za 19 časova, kada će Real Madrid igrati protiv Dubaija. Španski velikan je prošlu sezonu završio kao vicešampion Evrope, dok će Dubai imati priliku da se na velikoj sceni predstavi protiv jednog od najtrofejnijih klubova u istoriji evropske košarke.

Dva dana, četiri utakmice i jedan trofej

Format Superkupa prilično je jednostavan – dva polufinala igraju se u petak, dok su za subotu predviđeni meč za treće mesto i finale. Poraženi iz prvih duela sastaju se od 16 časova, dok će pobednici polufinala od 19 časova igrati za prvi pehar u istoriji ovog takmičenja.

Posebnost premijernog izdanja upravo je u tome što će njegov pobednik zauvek ostati upisan kao prvi osvajač Superkupa Evrolige. Za razliku od klasičnih sezonskih takmičenja, ovde nema dugog puta kroz grupnu fazu ili plej-of - sve će biti rešeno za svega 48 sati.

Ali zašto baš ova četiri kluba?

Kada se pogleda spisak učesnika, izbor Olimpijakosa, Fenerbahčea i Real Madrida može relativno lako da se objasni. Jedan je aktuelni prvak Evrope, drugi je prethodni šampion, dok je Real Madrid prošle sezone stigao do finala.

Međutim, četvrto mesto odmah otvara zanimljivo pitanje – šta Dubai radi u Superkupu Evrolige i po kom kriterijumu je dobio mesto na premijernom turniru?

Evroliga je Dubai predstavila kao predstavnika UAE, što je u skladu sa idejom da se novo takmičenje organizuje upravo u Abu Dabiju. Ipak, postoji zanimljiva okolnost koja je dodatno otvorila polemiku oko sastava turnira.

Gde je osvajač Evrokupa?

Prvobitno je bilo planirano da u Superkupu učestvuje Burg, osvajač Evrokupa. Francuski klub je tako trebalo da dobije mesto na osnovu rezultata ostvarenog u evropskom takmičenju, ali je tokom leta došlo do promene, pa je njegovo mesto pripalo Dubaiju.

Francuski "BeBasket" objavio je da iza takve odluke stoje finansijski interesi i izneo tvrdnju da je Dubai platio značajnu sumu za učešće. Važno je, međutim, naglasiti da je to tvrdnja francuskog medija, dok Evroliga u svojim zvaničnim objavama ne navodi novčanu uplatu kao razlog za izbor Dubaija, već ga predstavlja kao predstavnika UAE.

Upravo zbog toga premijerno izdanje Superkupa otvara i širu raspravu o tome kako će se u budućnosti birati učesnici ovog takmičenja. Da li će odlučujući biti rezultati iz prethodne sezone ili će organizatori kombinovati sportske kriterijume sa širim komercijalnim i tržišnim interesima?

Izbor Abu Dabija za domaćina takođe predstavlja nastavak šireg prisustva Evrolige na Bliskom istoku. Etihad Arena je već bila domaćin velikih evropskih košarkaških događaja, a sada će ugostiti i prvo izdanje Superkupa.

Za Evroligu je to prilika da dodatno proširi prisustvo na međunarodnom tržištu, dok Abu Dabi nastavlja da privlači velika sportska takmičenja.