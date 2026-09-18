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Dimitris Janakopulos jedan je od najzanimljivijih ljudi u svetu evropske, ali i svetske košarke.

Sada je gazda Panatinaikosa dao intervju za Mozzart Sport gde je govorio o brojnim zanimljivim temama. Jedna je bila i KK Partizan u koji je Janakopulos želeo da uloži novac. Sada je konačno otkrio pravu istinu o ovoj temi...

"Ispričaću vam ono čega se sećam. To je bilo vreme Duška Vujoševića ja mislim. Da, Duško Vujošević, on je tada bio trener. Izvinjavam se ako sam pogrešio... Sećam se da je postojao period kada je Partizan imao ogromne ekonomske poteškoće. To je bilo pre oko 10 ili 15 godina, verovatno krajem 2000-ih. I bilo je nekih razgovora. Bilo je razgovora oko poslova, ulaganja.... Kao što sam vam rekao, ja volim Srbiju. Bila je to ideja. Razmišljao sam o tome."

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Janakopulos je potom objasnio zašto do realizacije tog istorijskog posla nikada nije došlo.

"Zašto se nije ostvarilo? Pa, zato što sam shvatio da ne možete uzeti samo košarkaški klub. Morate da uzmete i plivanje, vaterpolo... ceo sportski klub, čitavo društvo. A to je onda potpuno drugačija stvar."

Na pitanje šta ga je uopšte navelo na pomisao da uđe u Partizan, Janakopulos odgovara bez oklevanja, poredeći navijače dva kluba.

"To je bio predlog koji su oni izneli. Rekao sam vam, volim Partizan. Tamošnji navijači su najbliži ovome... najbliži ovoj atmosferi i ovoj areni kakvu ima Panatinaikos. Tako da jeste, bila je to ideja", dodao je Janakopulos.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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