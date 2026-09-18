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Bruno Fernando je prošle sezone stigao u Partizan iz Real Madrida u veoma turbulentnom trenutku za crno-bele. Ubrzo nakon njegovog dolaska klub je napustio Željko Obradović, a ekipu je preuzeo Đoan Penjaroja.

Partizan je potom podigao formu i stigao do završnice regionalnog takmičenja, ali je sezonu završio bez trofeja. Fernando je ovog leta napustio Beograd i potpisao za Anadolu Efes, a sada se osvrnuo na period proveden u Partizanu.

1/7 Vidi galeriju Bruno Fernando Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

- Bilo je kako je bilo. Stigao sam tamo u periodu kada stvari nisu baš išle najbolje. Sada sam u potpuno novom okruženju. Partizan je bio sjajno iskustvo za mene, čak i ako stvari nisu išle dobro. Imam mnogo poštovanja prema njihovoj organizaciji - rekao je Fernando za "BasketballSphere".

Angolac je istakao da je ekipa, uprkos problemima, uspela da izvuče nešto pozitivno iz teške situacije.

- Bila je to teška situacija, ali uspeli smo nekako da izvučemo nešto dobro iz svega toga. Imali smo sjajne trenutke, dobre periode, ali i loše. Košarka je puna uspona i padova. Postoje loše godine i ovo je bila jedna od njih. Uspeli smo da napravimo nešto zanimljivo i nezaboravno.

Govorio je i o reakcijama navijača, posebno o utakmici protiv Bajerna kada su igrači Partizana ispraćeni zvižducima.

- Iskreno, nisam osećao ništa. U određenoj meri mi je stalo, a istovremeno mi nije stalo. Jedino mi je važno da igram košarku, izađem na teren i pokušam da pobedim - poručio je Fernando.

Sada je fokusiran na novi izazov u Anadolu Efesu.

- Moja najveća motivacija jeste da budem na terenu i takmičim se. Najveća motivacija mi je da budem tu za saigrače i postanem najbolji Bruno koji mogu da budem - zaključio je bivši centar Partizana.

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