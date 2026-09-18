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Najefikasniji u ekipi Olimpijakosa, aktuelnog klupskog prvaka Evrope, bio je Evan Furnije sa 19 poena. Žan Montero je dodao 13 poena, Donta Hol je upisao 12 poena i 12 skokova, od kojih su osam bili u napadu, dok je Kori Džozef postigao 10 poena.

Koš odluke postigao je Evan Furnije, sa poludistance čeono od koša, bio je mirne ruke u toj situaciji, ispostavio se i postigao poslednje poene na meču tridesetak sekundi pre kraja.

Srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov nije bio u sastavu svoje ekipe u večerašnjem meču.

U ekipi Fenerbahčea najefikasniji je bio Šavon Šilds sa 18 poena. Brakston Ki je dodao 17 poena, šest skokova i pet ukradenih lopti, dok je Markus Bingam postigao 10 poena.

Olimpijakos će u finalu igrati protiv pobednika duela između Dubaija i Real Madrida.