Real su predvodili Valter Tavares i Timoti Luvavu-Kabaro sa po 20 poena
Evroliga
REAL I OLIMPIJAKOS ZA TROFEJ: Madriđani posle produžetka savladali Dubai i plasirali se u finale Superkupa Evrolige
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Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Superkupa Evrolige, pošto su večeras u polufinalu u Abu Dabiju posle produžetka pobedili Dubai 98:95 (18:27, 24:16, 22:20, 24:25, 10:7).
Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic
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Real su predvodili Valter Tavares i Timoti Luvavu-Kabaro sa po 20 poena, a pratili su ih Gabrijel Dek sa 15, Haime Pradilja sa 13 i Andres Felis sa 10 poena.
Najefikasniji kod Dubaija bili su Eli Okobo sa 24 i Dvejn Bejkon sa 19 poena.
Real će u finalu igrati protiv Olimpijakosa, koji je ranije danas, u drugom polufinalu pobedio Fenerbahče.
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