Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Superkupa Evrolige, pošto su večeras u polufinalu u Abu Dabiju posle produžetka pobedili Dubai 98:95 (18:27, 24:16, 22:20, 24:25, 10:7).

Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

 Real su predvodili Valter Tavares i Timoti Luvavu-Kabaro sa po 20 poena, a pratili su ih Gabrijel Dek sa 15, Haime Pradilja sa 13 i Andres Felis sa 10 poena.

Najefikasniji kod Dubaija bili su Eli Okobo sa 24 i Dvejn Bejkon sa 19 poena.

Real će u finalu igrati protiv Olimpijakosa, koji je ranije danas, u drugom polufinalu pobedio Fenerbahče.

Ne propustiteEvroligaNOVI CIRKUS EVROLIGE POČINJE! Najavljuju istorijski spektakl, a svi se pitaju samo jedno – ŠTA ĆE DUBAI TU?!
Evroliga Superkup
EvroligaEVROLIGA POKRENULA NOVO TAKMIČENJE! Igraće se već u septembru, a poznato je i kako Crvena zvezda i Partizan mogu da učestvuju!
Nikola Milutinov, Trej Lajls, Olimpijakos, Real, Evroliga
KošarkaPRODAJA SEZONSKIH JE ZAVRŠENA! Partizan objavio TAČAN BROJ - evo koliko je ulaznica prodato za novu sezonu!
Partizan-Besiktas-Kosarka-Prijateljska-01545.JPG
Košarka"KUMARA ZAVRŠAVA JOKIĆA" Janakopulos najavio EPSKU DETONACIJU: NBA to možda neće dozvoliti, ali... Svet PODRHTAVA posle ovih reči grčkog skandal majstora!
Nikola Jokića Dimitris Janakopulos
EvroligaDIMITRIS JANAKOPULOS ŽELEO DA ULOŽI NOVAC U PARTIZAN! Kontroverzni Grk otkrio sve detalje: "To je bilo u vreme Duška Vujoševića... Zašto se nije desilo? Pa..."
MACCABI-PAO-GAME 3_12.JPG

01:10
Partizan izgubio uz zvuk sirene Izvor: Arena Sport