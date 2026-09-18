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Željko Obradović vratio se posle 14 godina u atinsku OAKA arenu, gde je sa Panatinaikosom ostvario najveće klupske uspehe.

Povratak pred navijače "zelenih" dogodio se na memorijalnom turniru posvećenom Pavlosu Janakopulosu.

1/4 Vidi galeriju KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

Posle utakmice, Obradović je govorio o povratku u Atinu, saradnji sa Dimitrisom Janakopulosom, ali i o periodu provedenom na klupi Partizana.

- Pa dobro, zna se šta meni Partizan predstavlja i šta će mi uvek predstavljati. Šta drugo mogu osim da Partizanu poželim sve najbolje? Daj Bože da ove godine u svim takmičenjima dođe do najvećih mogućih visina - rekao je Obradović.

Trofejni trener istakao je da je ponosan na više od četiri godine provedene u Beogradu, tokom kojih se Partizan vratio u Evroligu i dobio trogodišnju licencu.

- Partizan se podigao. To je neverovatan klub kada se pogleda kakve navijače ima i koliko ljudi ga voli. Period od četiri godine i malo više bio je kao bajka. Veoma sam ponosan na taj period i prelepe trenutke koje sam proveo tamo, bez obzira na to što se završilo kako se završilo - poručio je Obradović.

Dodao je da zasluge za napredak kluba pripadaju svima koji su prethodnih godina radili u Partizanu, uz želju da crno-beli postanu stalni član Evrolige.

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