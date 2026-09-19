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Crvena zvezda je pobedom nad Arisom rezultatom 91:87 završila pripremni period, a jedan od najboljih pojedinaca bio je Džordan Nvora sa 25 poena.

Ipak, u centru pažnje našao se i Džered Batler, koji tokom priprema nije uspevao da pruži partije koje se od njega očekuju.

1/10 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Batler je protiv Arisa postigao svega jedan poen, a njegova forma već neko vreme je tema među navijačima crveno-belih. Ipak, Nvora smatra da nema razloga za brigu i ističe da je američkom beku potrebno vreme da se navikne na novi sistem trenera Ibonа Navara.

Džordan Nvora je stao u odbranu saigrača Džereda Batlera i poručio da Amerikanac ima kvalitet da se izbori sa trenutnim problemima i pronađe pravi ritam u novom sistemu Crvene zvezde.

- Džered je sjajan igrač i biće dobro. Još pokušava da pohvata sve. Prošle godine mnogo smo se oslanjali na izolacije, dok ove sezone to nije slučaj. Dovoljno je kvalitetan da pronađe rešenje i znam da će uspeti. Sjajan je igrač, ali potrebno mu je vreme da se prilagodi - rekao je Nvora za "Meridian sport".

Iskusno krilo naglašava da se problem ne odnosi samo na Batlera, već na čitavu ekipu, koja se još uvek privikava na zahteve novog stručnog štaba.

1/5 Vidi galeriju Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- To ne važi samo za njega već za čitavu ekipu. Mnogo igrača još se navikava, pa tako i ja. Siguran sam da će se prilagoditi, jer to veliki igrači rade - podvukao je Nvora.

Batler se tako u novu sezonu ne uvodi u najboljoj formi, ali u Zvezdi veruju da će vremenom pronaći svoje mesto u sistemu. Promena načina igre posebno je važna, s obzirom na to da se crveno-beli više ne oslanjaju u tolikoj meri na individualna rešenja i izolacije.

Za razliku od Batlera, Nvora je pripreme završio u odličnom ritmu, sa 25 poena protiv Arisa, a tokom šest pripremnih utakmica prosečno je beležio 17,5 poena.

Zvezdu sada čeka početak Evrolige, a prvi protivnik biće Žalgiris u Beogradskoj areni 24. septembra.

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