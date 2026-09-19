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Mesto PAOK-a u Evroligi trebalo bi se smatrati osiguranim, jer, prema ekskluzivnim informacijama Atletika, dosije koji je predstavljen ljudima iz organizacije, u kombinaciji sa garancijama koje ga prate, čine tim iz Soluna sigurnim izborom za sticanje franšize.

KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

PAOK je podneo sveobuhvatni petogodišnji plan, koji uključuje snažne finansijske garancije, kao i specifičan projekat za izgradnju nove hale, sa investicijom od nekoliko miliona evra. Najimpresivnija stvar, međutim, tiče se dela projekta koji će tim činiti konkurentnim u takmičenju.

Ljudi iz kluba su se obavezali na petogodišnji plan sa "zapanjujućim" budžetom, koji se kreće na nivou sličnom timovima kao što su Panatinaikos i Olimpijakos, sa ukupnim budžetom od blizu 60 miliona evra. Drugim rečima, ovo je plan koji ne cilja samo na prisustvo PAOK-a u Evroligi, već na stvaranje tima koji će moći da osvoji takmičenje.

"Dvoglavi orao" je predstavio projekat koji kombinuje finansijsku snagu, konkurentna ulaganja i dizajn nove hale.

Sve navedeno je ono što čini PAOK-ovu akviziciju franšize praktično izvesnom, a projekat koji je predstavljen jasno pokazuje da cilj nije ograničen samo na ulazak u Evroligu, već se tiče dugoročnog prisustva i težnji ka vrhu.

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KK Partizan na turniru u Atini Izvor: Isntagram/partizanbc