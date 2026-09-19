Slušaj vest

Partizan još nije završio posao na tržištu!

Predsednik crno-belih Ostoja Mijailović otkrio je u razgovoru za "Sportske.net" da klub planira da angažuje još jedno ili dva pojačanja.

Mijailović se trenutno nalazi u Atini, gde prati Partizan na turniru "Pavlos Janakopulos", a tom prilikom govorio je i o planovima kluba pred početak nove sezone.

1/23 Vidi galeriju Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Iako je istakao da je pitanje sastava pre svega za Vladu Micova i Žarka Paspalja, koji su zaduženi za košarkaške operacije, potvrdio je da Partizan i dalje prati situaciju na tržištu.

- To je pre pitanje za Vladu Micova i Žarka Paspalja, a ne za mene, ali pošto se družim sa njima i pričam svaki dan – da, planiramo još jedno ili dva pojačanja - rekao je Mijailović.

Crno-beli trenutno pažljivo prate situaciju u NBA ligi, gde bi poslednji „cut“ mogao da donese nove opcije na tržištu. Partizan će, prema Mijailovićevim rečima, upravo tada pokušati da proceni mogućnosti za dodatno jačanje ekipe.

- Čekamo taj poslednji "cut" u NBA, pa ćemo da vidimo šta će biti. Teško je tržište, ne deluje baš dobro u ovom trenutku, ali ništa ne možemo da obećavamo - poručio je predsednik Partizana.

Tako bi ekipa Đoana Penjaroje u narednom periodu mogla da dobije još jedno ili dva nova igrača, a klub će odluku doneti u zavisnosti od ponude koja se pojavi nakon završetka NBA preseka.

Partizan je već formirao značajan deo rostera za novu sezonu, ali čelnici kluba očigledno još nisu stavili tačku na prelazni rok.

BONUS VIDEO: