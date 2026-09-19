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Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović govorio je za "Mozzart Sport" o jednom od najvažnijih pitanja za budućnost evropske košarke – statusu franšize u Evroligi.

Nakon što je dobio novi mandat na čelu crno-belih, Mijailović je poručio da Partizan mora da se bori za svoje mesto u stalnoj porodici Evrolige.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Evroliga je pokrenula veliki projekat franšiza, a među klubovima koji su dobili priliku da se uključe u proces nalaze se i Partizan i Crvena zvezda. Mijailović ističe da crno-beli prvobitno nisu planirali da se pitanje franšize rešava već ove godine, ali da sada ne žele da propuste ukazanu priliku.

- To je zaista veliki projekat koji je pokrenula Evroliga. Mi nismo planirali da to uopšte bude ove godine, ali s obzirom na to da su nam dali šansu, mislim da tu šansu ne smemo da propustimo - rekao je Mijailović.

Jedna od najvećih prepreka biće finansijska. Kako je naveo predsednik Partizana, cena franšize iznosi 50 miliona evra, što predstavlja ogroman iznos čak i kada se uzme u obzir da crno-beli već imaju značajan budžet.

- S obzirom na to da se radi o jako velikom novcu, dakle 50 miliona evra košta franšiza, to je izuzetno veliki novac pored budžeta koji nije tako mali. Biće sigurno teško da obezbedimo toliki novac da kupimo franšizu, ali mogu da kažem da ćemo se boriti - poručio je Mijailović.

Predsednik crno-belih posebno je upozorio na ono što bi moglo da usledi u budućnosti za klubove koji ne budu imali garantovano mesto u elitnom evropskom takmičenju.

1/23 Vidi galeriju Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema njegovim rečima, klubovi bez franšize ili stalnog mesta u Evroligi mogli bi da se suoče sa velikim ekonomskim problemima, ali i sa sve težim putem do plasmana u takmičenje.

- Svi projekti koji igraju Evroligu, a ne budu imali franšizu ili stalno mesto u Evroligi, biće u velikim problemima, kako ekonomskim, tako i kada je reč o tome da obezbede mesto u Evroligi - istakao je Mijailović.

On je ukazao i na sve veći broj finansijski moćnih klubova koji bi u budućnosti mogli da konkurišu za mesto u Evroligi.

- Puno klubova danas u Evropi, pa i šire, na Bliskom istoku, imaju puno novca i mogu sebi da obezbede mesto u Evroligi - dodao je prvi čovek Partizana.

Mijailović smatra da je istorijsko mesto Partizana u evropskoj košarci takvo da crno-beli treba da budu deo stalne porodice Evrolige.

- Partizanu je sigurno mesto u stalnoj porodici Evrolige. Partizan je davno trebalo da ima A licencu i jednostavno smo došli u situaciju da nemamo izbora, da moramo da se borimo da obezbedimo tako nešto, zato što klub u budućnosti jednostavno neće moći da funkcioniše bez stalnog mesta u Evroligi - zaključio je Mijailović.

Pitanje franšize tako će u narednom periodu biti jedno od najvažnijih za budućnost Partizana, a pred crno-belima je ozbiljan zadatak da pronađu način da obezbede sredstva za projekat koji bi im garantovao dugoročnu poziciju u evropskoj eliti.

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