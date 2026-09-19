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Trener Partizana Đoan Penjaroja zadovoljan je onim što je njegova ekipa pokazala tokom priprema, ali je posle pobede nad Burgom jasno poručio da crno-beli imaju još mnogo prostora za napredak.

Partizan je pripreme završio sa četiri pobede i dva poraza, a poslednji trijumf ostvario je protiv Burga na turniru "Pavlos Janakopulos" u Atini. Crno-beli su posebno dobro odigrali drugo poluvreme i na kraju ubedljivo slavili.

1/4 Vidi galeriju Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan

Penjaroja je istakao da je turnir bio veoma koristan za njegov tim, posebno zbog iskustva igranja dve utakmice u kratkom periodu.

- Ovo je bio dobar turnir za nas. Dobar turnir za učenje. Današnju utakmicu smo odigrali veoma loše u drugoj četvrtini, posebno u odbrani. Ali u trećoj četvrtini smo igrali mnogo bolje i primili samo 13 poena. Prvi put smo igrali dve utakmice zaredom, praktično u kratkom razmaku. To je dobro iskustvo za nas - rekao je trener Partizana.

Iako je predsezona praktično završena, španski stručnjak svestan je da njegovoj ekipi još nedostaje vremena kako bi sve bilo na željenom nivou.

- Sada je naša predsezona, u teoriji, završena, ali je veoma jasno da moramo da gradimo tim u narednim nedeljama, jer je prerano očekivati da sve bude na svom mestu - poručio je Penjaroja.

Posebno je pohvalio odnos svojih igrača prema radu, a među onima koji su iskočili u prvi plan nalazi se i Mario Nakić, koji je tokom priprema pokazao da bi mogao da bude važan deo rotacije.

- Najvažnije je što imaju savršen stav. Igraju veoma dobro, ne mislim samo na utakmice, već svakog dana. Vredni su, stvaraju dobru atmosferu, imaju ambiciju i svi znaju da moramo da napredujemo - istakao je Penjaroja.

Partizan bi do početka sezone mogao dodatno da pojača roster, ali Penjaroja trenutno ne želi da se opterećuje tim pitanjem.

- Naša situacija je veoma jasna, ali je takođe jasno da je u ovom trenutku naš sastav takav kakav jeste i da sa ovom ekipom moramo da se takmičimo. Ja sam zadovoljan - rekao je trener crno-belih.

Sada sledi kratak odmor, a zatim ono zbog čega su pripreme i odrađene - početak Evrolige. Partizan će u petak u Beogradskoj areni dočekati Olimpiju Milano, u prvom velikom izazovu nove sezone.

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