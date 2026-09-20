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Karlik Džons bi trebalo da bude jedan od glavnih igrača Partizana u novoj sezoni, ali je utakmica protiv Burga pokazala da crno-beli imaju još mnogo aduta. U pobedi nad francuskim timom posebno su se istakli Luka Vildoza i Itan Tompson, a Džons je nakon meča govorio o ekipi, hemiji i očekivanjima pred početak Evrolige.

Američki plejmejker istakao je da je Partizan napravio korak napred posle poraza od Bešiktaša i da ekipa iz dana u dan gradi hemiju, s obzirom na veliki broj novih igrača.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

- Odigrali smo dobru utakmicu. I dalje imamo mnogo toga na čemu treba da radimo, ali mislim da idemo u pravom smeru. Mi smo ekipa sa mnogo novih igrača, tako da još uvek gradimo hemiju i pokušavamo da se međusobno upoznamo i shvatimo jedni druge. Za to će biti potrebno malo vremena, ali imamo još nedelju dana da nastavimo da radimo - rekao je Džons.

Jedan od segmenata na kojem crno-beli moraju da napreduju jeste odbrana. Džons je priznao da ekipa mora da bude konstantnija u defanzivi, ali i da nauči kako da zatvara utakmice.

- Možemo da popravimo konstantnost u odbrani i neke sitne detalje. Moramo da budemo pravi u poslednjim minutima i da završavamo utakmice. Mislim da su to trenutno naši problemi. Samo treba da nastavimo da radimo ono što već radimo i možemo samo da budemo sve bolji - poručio je Amerikanac.

Posebno je pohvalio Marija Nakića, koji je tokom priprema pokazao da bi mogao da bude važan deo rotacije.

- Mario mnogo doprinosi. On je stvarno sjajan igrač – dobar defanzivac, dobar šuter i mnogo radi. To je zapravo sve što možete da tražite od igrača - istakao je Džons.

Jedna od zanimljivijih tema bio je njegov odnos sa Lukom Vildozom. Dvojica bekova pokazala su protiv Burga da mogu veoma dobro da funkcionišu zajedno.

- Luka je baš dobar. On je iskusan igrač i imam veliko poštovanje prema njemu. Mogu da učim od njega, a možda i on oseća da može da uči od mene. Tek se upoznajemo i pokušavamo da se što bolje uklopimo - rekao je Džons.

00:03 Karlik Džons se vratio na teren Izvor: Kurir

Partizan, prema njegovim rečima, ima veliki broj igrača koji mogu da kreiraju i igraju na više pozicija, što vidi kao veliku prednost.

- Možemo da se međusobno dopunjujemo. Ali nije stvar samo u meni i njemu. Tu su i Kajl, Pajola, Itan… Svi smo međusobno prilagodljivi. Imati toliko bekova koji mogu da prenesu loptu i igraju na više pozicija uvek je velika prednost - dodao je plejmejker.

Džons veruje da će Partizan spreman dočekati početak sezone, iako je svestan da ima još prostora za napredak.

- Mislim da ćemo biti spremni. Osećam da svi imamo mnogo toga da dokažemo. Prilično sam siguran da ćemo biti spremni i mislim da smo svi veoma uzbuđeni - poručio je.

Posebno se raduje povratku pred navijače Partizana, pošto je upravo atmosfera u Beogradu ono što mu je nedostajalo tokom leta.

- Mnogo mi je nedostajalo. Nedostajala mi je atmosfera. Nedostajalo mi je da budem pred našim navijačima i sa svojim saigračima. Uzbuđen sam da vidim šta nam ova godina donosi i jedva čekam da ponovo zaigramo pred našim navijačima - zaključio je Džons.

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