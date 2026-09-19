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Košarkaši Real Madrida osvojili su premijerni Superkup Evrolige, pošto su u Abu Dabiju savladali Olimpijakos rezultatom 93:89.

Real je do trofeja stigao posle zanimljive i neizvesne utakmice, u kojoj je Olimpijakos imao svoje periode dobre igre, ali je madridski tim u završnici pronašao način da prelomi meč.

Timoti Luvavu bio je najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 12 poena, dok je važnu ulogu u odlučujućim momentima imao Andrez Feliz, koji je utakmicu završio sa 11 poena.

Fakundo Kampaco je uz sedam poena upisao i devet asistencija, dok je Olimpijakos predvodio Saša Vezenkov sa 22 poena.

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