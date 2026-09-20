Slušaj vest

PAOK je već napravio veliki korak ka ostvarenju svog sna, ali u Solunu očigledno ne žele da se zaustave na onome što je do sada urađeno.

Dok se čeka konačna odluka o novim dugoročnim licencama Evrolige, vlasnik PAOK-a Ted Mistakidis lično je preuzeo stvar u svoje ruke. Otputovao je u Abu Dabi, gde je tokom Evroliginog Superkupa održao sastanke sa čelnicima elitnog takmičenja.

I tu priča postaje posebno zanimljiva.

Prema pisanju "Eurohoopsa", Mistakidis se u Abu Dabiju sastao sa izvršnim direktorom Evrolige Čusom Buenom, kao i sa drugim važnim ljudima iz strukture takmičenja. Konačna odluka još nije doneta, ali izvori tog medija navode da je stav prema PAOK-u veoma pozitivan.

Mistakidis lično otišao na pregovore

Nije ostalo samo na papirima i formalnoj prijavi.

Mistakidis je lično otputovao u Abu Dabi kako bi predstavio dugoročni projekat PAOK-a. Prema informacijama koje stižu iz Grčke, klub je Evroligi dostavio veoma detaljan plan, a jedan od najvažnijih delova jeste izgradnja potpuno nove dvorane.

To je dodatno pokazalo koliko je ozbiljna namera vlasnika PAOK-a da klub vrati u sam vrh evropske košarke.

A onda je usledila izjava koja je posebno odjeknula.

"Želi da PAOK napravi najboljim timom u Evropi"

Čus Bueno je u Abu Dabiju govorio o Mistakidisu i njegovim planovima, a njegove reči su privukle veliku pažnju u Grčkoj.

Prvi čovek Evrolige istakao je da vlasnik PAOK-a ima veliku viziju i da želi da od solunskog kluba napravi ozbiljnu evropsku silu. Bueno je pohvalio njegovu posvećenost, finansijsku snagu, ljubav prema košarci, ali i potencijal koji PAOK ima zbog istorije i ogromne baze navijača.

Upravo je to ono što u Solunu žele da pokažu - da njihov projekat nije samo pitanje novca, već dugoročnog stvaranja kluba koji može da bude konkurentan na najvišem nivou.

Ipak, konačna odluka još nije doneta.

U trci 11 klubova, a mesta ima samo osam

PAOK je prošao preliminarnu fazu procesa i nalazi se među 11 klubova koji konkurišu za jednu od novih dugoročnih franšiza Evrolige.

Plan je da od sezone 2027/28 elitno takmičenje bude prošireno na 24 ekipe, a Evroliga bi trebalo da izabere osam novih franšiza.

Dakle, borba je ozbiljna – 11 klubova je ostalo u trci, a osam će dobiti mesto.

Pominje se cifra od 80 miliona evra

Veliku pažnju privukle su i finansije.

Grčki izvori navode da je u PAOK-ovom projektu predstavljena finansijska obaveza od oko 80 miliona evra, dok Eurohoops navodi da se za nove franšize generalno pominje cifra od oko 80 miliona po klubu.

PAOK Basket je, međutim, posebno naglasio da ovo ne treba posmatrati kao klasičnu aukciju u kojoj će mesto dobiti onaj ko ponudi najviše novca. Finansijski deo jeste ogroman, ali će se gledati i kompletan projekat, infrastruktura, tržište, organizacija i dugoročna stabilnost.

Nova dvorana kao ključni deo plana

Jedan od najzanimljivijih detalja koji je isplivao jeste upravo priča o novoj areni.

Mistakidis je u okviru svog dugoročnog plana predstavio projekat izgradnje novog objekta, što bi trebalo da bude jedan od važnih aduta PAOK-a u procesu dobijanja franšize.

Uz to, klub radi i na unapređenju sopstvene infrastrukture, a generalni menadžer Jorgos Cijaras već je govorio o novom trening centru.

PAOK je istovremeno napravio ozbiljan tim za predstojeću sezonu u Evrokupu, što dodatno govori o ambicijama kluba.

1/4 Vidi galeriju KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

Odluka se približava

PAOK sada čeka završni deo procesa.

Evroliga je ranije objavila da je 11 kandidata prošlo preliminarnu fazu, dok je konačna odluka o novim franšizama predviđena za kraj septembra.

Do tada će se pažljivo pratiti svaki potez.

PAOK ima finansijsku konstrukciju, ambiciozan dugoročni plan, priču o novoj dvorani, snažnu navijačku bazu i vlasnika koji je lično otišao u Abu Dabi da razgovara sa vrhom Evrolige.

A posle svega što je sada otkriveno iza kulisa, jedno je jasno - PAOK ozbiljno radi na tome da postani stalni član elitnog takmičenja.