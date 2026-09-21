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Izraelski klubovi za sada neće igrati svoje domaće utakmice Evrolige na svom terenu.

Makabi iz Tel Aviva potvrdio je da će i predstojeću sezonu početi kao domaćin van Izraela, dok će konačna odluka o eventualnom povratku utakmica u tu zemlju biti doneta nakon nove procene bezbednosne situacije.

Do promene odluke nije došlo nakon sastanka predstavnika Makabija i Evrolige, održanog u subotu u Abu Dabiju. Ipak, uskoro bi moglo da bude novih informacija, pošto će čelnici evropskog takmičenja u naredne dve nedelje posetiti Izrael.

Na sastanku su učestvovali predsednik Makabija Šimon Mizrahi i sportski direktor Klaudio Koldebelja, dok su ispred Evrolige bili izvršni direktor Ćus Bueno i direktor takmičenja Dijego Giljen.

Makabi je nakon sastanka saopštio da trenutno nema promena kada je reč o mestu odigravanja domaćih utakmica tri izraelska kluba koja učestvuju u evroligaškim takmičenjima.

Ipak, situacija bi uskoro mogla ponovo da bude razmatrana.

Bueno i Giljen trebalo bi da doputuju u Izrael kako bi se na licu mesta upoznali sa situacijom i procenili da li postoje uslovi za povratak evropskih utakmica u izraelske dvorane.

Izraelski klubovi već duže vreme imaju problem sa domaćinstvima u evropskim takmičenjima zbog bezbednosne situacije izazvane ratnim sukobima u regionu.

1/6 Vidi galeriju Makabi - Partizan, 2025/26 Foto: Printskrin

Prošle sezone je delovalo da se stvari konačno vraćaju u normalu. Evroliga se u decembru 2025. godine vratila u Izrael posle više od dve godine pauze.

Makabi je 11. decembra ugostio Asvel i tako odigrao prvu utakmicu Evrolige u Izraelu još od oktobra 2023. godine. Samo četiri dana kasnije, 16. decembra, Hapoel iz Tel Aviva dočekao je Crvenu zvezdu.

Oba izraelska kluba potom su odigrala nekoliko utakmica na domaćem terenu, ali je situacija ponovo eskalirala.

Početkom marta Evroliga je odlučila da preostale domaće utakmice Makabija i Hapoela ponovo budu odigrane van Izraela.

Makabi se tada preselio u Beograd, dok je Hapoel svoje utakmice igrao u Sofiji.

Sada ostaje da se vidi kakav će zaključak doneti predstavnici Evrolige nakon posete Izraelu. Za sada je jasno samo jedno – izraelski klubovi novu sezonu počinju bez domaćeg terena, a odluka o njihovom povratku pred svoje navijače još nije doneta.