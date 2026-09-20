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Čuvena tuča košarkaša Partizana i Real Madrida iz 2023. godine očigledno još nije pala u zaborav. Naprotiv, o njoj se i dalje priča, a jedan od glavnih aktera tog incidenta sada je otkrio da se tema povremeno pojavi i u svlačionici Panatinaikosa.

Geršon Jabusele tada je bio u dresu Real Madrida, dok je danas član atinskog velikana. U Panatinaikosu ga je ovog leta sačekao Matijas Lesor, koji je takođe bio deo tog čuvenog haosa u Madridu.

Posebno je zanimljivo što su Jabusele i Lesor sada saigrači, iako ih za pomenutu utakmicu vezuje jedan od najburnijih incidenata u novijoj istoriji evropske košarke.

Jabusele ne krije da se njih dvojica i danas zadirkuju na tu temu.

"Svaki put on nešto priča. Stalno se prepucavamo, ali on je moj brat. Sada pokušavamo da se borimo zajedno i da pobeđujemo", rekao je Francuz kroz osmeh.

1/4 Vidi galeriju Geršon Jabusele Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jabusele je govorio i o saradnji sa Željkom Obradovićem, koji je u vreme incidenta u Madridu bio trener Partizana. Francuz je pun hvale za iskusnog stručnjaka.

"To je nešto posebno. On obraća pažnju na svaki detalj. Dobar je trener i želi da nam pruži samopouzdanje kako bismo igrali na pravi način. Mi slušamo i trudimo se da uradimo najbolje što možemo", istakao je Jabusele.

Panatinaikos je u međuvremenu osvojio turnir "Pavlos Janakopulos", pošto je u finalu savladao PAOK rezultatom 87:81.

Atinjani su imali periode dobre igre, ali i padove. PAOK je uspevao da se vraća u meč, međutim Panatinaikos je zadržao koncentraciju kada je bilo najvažnije.

"Imali su svoje trenutke kada su se vratili i postali agresivniji. Mi smo ostali fokusirani", rekao je Jabusele.

Francuz je svestan da pripremni turniri služe upravo za uočavanje stvari koje još moraju da se poprave.

"Bilo je mnogo dobrih stvari, ali i mnogo grešaka. Ovo je turnir pred Superkup i Evroligu i dobra je polazna tačka da vidimo gde smo", zaključio je Jabusele.