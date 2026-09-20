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Naznačena je i tačna brojka prodatih karata.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

Zvezda prodala 11.649 sezonskih ulaznica, ovo se desilo prvi put od dolaska Željka Obradovića u Partizan

Navijači crveno-belih su kupili ili obnovili 11.649 ulaznica za čitavu kampanju, što je povećanje za oko 700 u odnosu na prošlu godinu.

"Klub јoš јednom želi da se zahvali našim Zvezdašima na ogromnom poverenju koјe јe iskazano i kroz konačnu broјku prodatih karata – 11.649! Nova sezona za crveno-bele startuјe naredniog četvrtka utakmicom sa Žalgirisom u Beogradskoј areni (24.09.2026 u 20 časova). Tim povodom klub počinje i prodaјu dnevnih karata u utorak u 12 časova", stoji u objavi KK Crvena zvezda na društvenim mrežama

Crveno-beli su tako prodali nešto malo manje od 2.000 sezonskih više u odnosu na Partizan, koji je takođe objavio podatak nedavno, a brojka je za više od 4.000 manja u odnosu na 2025.

Prvi put je KK Zvezda prodala više sezonskih karata u odnosu na večitog rivala još od dolaska Željka Obradovića u Partizan 2021. godine. On je u novembru prošle godine otišao i ove sezone će predvoditi Panatinaikos