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Pred početak nove sezone Evrolige objavljena je prva i jedina "Eurohoops Power Rankings" lista za sezonu 2026/27, a srpski klubovi zauzeli su prilično različite pozicije.

Partizan je rangiran tek na 14. mestu, dok je Crvena zvezda osma i nalazi se u društvu ekipa kojima se predviđa borba za plej-of.

Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan


Na vrhu liste nalazi se Panatinaikos, ispred Olimpijakosa, Real Madrida, Fenerbahčea i Dubaija. Od šestog do desetog mesta slede Žalgiris, Hapoel Tel Aviv, Crvena zvezda, Anadolu Efes i Valensija.

Partizan se nalazi iza Barselone, Makabija i Olimpije Milano, dok su iza crno-belih ASVEL, Bajern, Pariz, Bešiktaš, Baskonija i Virtus Bolonja.

Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

U obrazloženju se navodi da Partizan posle turbulentne prethodne sezone ima priliku da bude stabilniji i napravi iskorak, ali da zbog velike konkurencije nije među ekipama koje se smatraju sigurnim učesnicima plej-ofa. Za Zvezdu, sa druge strane, smatraju da ima realnu priliku da napravi korak više u odnosu na prošlu sezonu.

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