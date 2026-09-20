Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Žalgiris je uspešno odradio generalnu probu pred gostovanje Crvenoj zvezdi u Evroligi, pošto je u drugom kolu litvanskog prvenstva savladao Neptunas sa 93:69.

Trener Tomas Masijulis maksimalno je rotirao ekipu i odmarao glavne igrače, pa su Jonas Valančijunas i Sterling Braun odigrali svega po 12 minuta.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

Litvanski centar je za to vreme ubacio 12 poena uz sedam skokova, dok je bivši košarkaš Partizana postigao 13 poena uz čak četiri trojke iz šest pokušaja.

Žalgiris je pitanje pobednika rešio u drugom poluvremenu, kada je stekao dvocifrenu prednost, a potom rutinski priveo meč kraju.

Crvenu zvezdu duel sa Žalgirisom očekuje 24. septembra od 20 časova u Beogradskoj areni.

BONUS VIDEO: