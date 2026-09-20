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Olimpija Milano osvojila je Superkup Italije, pošto je u finalu posle produžetka savladala Veneciju sa 94:87 i tako na najbolji način najavila početak nove sezone.

Olimpiju sada čeka novi veliki izazov - gostovanje Partizanu u Beogradskoj areni u petak od 20.45, u prvom kolu Evrolige.

Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Milanski tim je imao dosta problema u završnici. Venecija je uspela da preokrene, ali je Vilijam Bolmaro u finišu izborio produžetak, nakon što je uhvatio ofanzivni skok posle promašaja Marka Gudurića.

Najefikasniji kod Olimpije bio je Mozes Rajt sa 23 poena, dok je Bolmaro ubacio 17, Gudurić 15, a Aleks Piters 12 poena.

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Partizan izgubio uz zvuk sirene Izvor: Arena Sport