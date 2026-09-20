Olimpija Milano dolazi u Beograd sa trofejem Superkupa Italije, spremna za izazov protiv Partizana u Evroligi.
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GUDURIĆ STIŽE NA NOGE PARTIZANU SA TROFEJOM U DŽEPU! Milano u dobrom raspoloženju dolazi u Beograd!
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Olimpija Milano osvojila je Superkup Italije, pošto je u finalu posle produžetka savladala Veneciju sa 94:87 i tako na najbolji način najavila početak nove sezone.
Olimpiju sada čeka novi veliki izazov - gostovanje Partizanu u Beogradskoj areni u petak od 20.45, u prvom kolu Evrolige.
Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©
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Milanski tim je imao dosta problema u završnici. Venecija je uspela da preokrene, ali je Vilijam Bolmaro u finišu izborio produžetak, nakon što je uhvatio ofanzivni skok posle promašaja Marka Gudurića.
Najefikasniji kod Olimpije bio je Mozes Rajt sa 23 poena, dok je Bolmaro ubacio 17, Gudurić 15, a Aleks Piters 12 poena.
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