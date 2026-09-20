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Izraelski klubovi će i narednu sezonu Evrolige za sada početi kao domaćini van svoje zemlje, ali mogućnost povratka utakmica u Izrael i dalje postoji.

1/6 Vidi galeriju Makabi Tel Aviv Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Starsport

Makabi iz Tel Aviva potvrdio je da nakon razgovora sa čelnicima Evrolige nema promena u aktuelnoj situaciji. To znači da će izraelski timovi svoje domaće mečeve u evropskim takmičenjima igrati u inostranstvu.

Ipak, nova procena mogla bi da donese promenu. Izvršni direktor Evrolige Čus Bueno i direktor takmičenja Dijego Giljen trebalo bi da u naredne dve nedelje posete Izrael, gde će proceniti bezbednosnu situaciju i mogućnosti za povratak utakmica.

Predsednik Makabija Šimon Mizrahi i sportski direktor Klaudio Koldebela sastali su se u Abu Dabiju sa Buenom i Giljenom, ali dogovor o povratku domaćih utakmica za sada nije postignut.

Izraelski klubovi su prethodnih sezona zbog bezbednosne situacije bili primorani da evropske utakmice igraju van zemlje. Evroliga je prošle sezone u decembru nakratko vratila utakmice u Izrael, pa je Makabi 11. decembra ugostio Asvel, dok je Hapoel Tel Aviv pet dana kasnije dočekao Crvenu zvezdu.