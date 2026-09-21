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Sa puno novih igrača i, ono što je još bitnije, sa novim trenerom, Crvena zvezda ulazi u novu sezonu koju će zvanično započeti u četvrtak 24. septembra kada će u Beogradskoj areni biti domaćin Žalgirisu u 1. kolu Evrolige.

Milutin Aleksić je, gostujući na televiziji "Una", poručio da veruje da je potrebna određena doza strpljenja kod navijača crveno-belih koji su kupili preko 11.000 sezonskih ulaznica.

"Mislim da ne treba žuriti sa zaključcima. Zvezda je dovela trenera koji želi da upozna sve igrače, da proba sve petorke, da proba sve varijante - ofanzivno i defanzivno. Malo se ogradio da nema dovoljno treninga da se sve postavi, tako da mislim da nije unapred alibi, nego je malo nezgodno u tako zgusnutom i kratkom periodu istrenirati ekipu i pronaći kako s kim diše. Tu dobitnu formulu u pripremnim utakmicama naći... Teško", poručio je Aleksić i dodao:

"Treba navijači i Zvezde, a i Partizana, da budu strpljivi. Ove početne utakmice će biti poligon gde će igrači pokazati prvo pravu sliku kao trener, pa onda i sami navijači kako hendluju navijanje i pritisak itd. Imamo nesvakidašnju situaciju da Evroliga počinje pre ABA lige, to nismo pre imali, mogli smo u ABA ligi da vidimo kako ekipa diše. Odmah se ide na Evroligu, čudno malo, ali videćemo kako Zvezda pliva u tome".

Upitan je Aleksić da li je crveno-belima pitreban još jedan plejmejker, a osvrnuo se na poslednju pripremnu utakmicu u kojoj je Crvena zvezda u dvorani Aleksandar Nikolić pobedila solunski Aris.

"Imamo tu više stvari da polemišemo. Gledaoci koji prate košarku znaju kakvu ekipu ima Aris. Imaju Spanulisa, radio je dobar posao u Monaku, igrao finale Evrolige... Da ne pričamo kakav je igrač bio. Imamo brdo igrača koji su igrali Evroligu u Arisu, imaju reputaciju i znanje. Aris je evroligaški nivo. Vrhunski su partiju priredili u Grčkoj, tamo se Zvezda - nije obrukala - ali je Aris pokazao snagu. Rezultatski je bilo važno da se Zvezda pokaže. Zvezda je želela i videlo se da želi da dobije. Važno je da se navikava da se dobijaju utakmice, iako je prijateljski meč".

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

Zbog Nvore ljut, Batler ne izgleda dobro

Govorio je i o Džordanu Nvori.

"Mnogo toga treba da bude bolje. U defanzivi, prvi put je Nvora pokazao da može da odigra defanzivno, što mene kao ljubitelja košarke ljuti. Znači Nvora to može, a to ne radi. Ima ko to ne može. Pokazao je defanzivni potencijal i voleo bih da Navaro probudi to u njemu. Što je duže na terenu, taj talenat će pre doći do izražaja. Mora da defanzivom obezbedi svoje minute. Kad škripi, onda Zvezda ni na šta ne liči".

Džered Batler nije igrao dobro u prpremnoim periodu, smatra Aleksić.

"Batler ne izgleda dobro. Da ne uvijamo u oblande - ne izgleda dobro. Vidim ogromnu želju kod njega u defanzivi, jer pravi brzo faulove, ali mora tako da ostaje na terenu i doći će taj talenat do izražaja. Kod Batlera je problem forme. Mora da uveže odbranu i napad, to nije bio slučaj ranije. Ima ko da ga zameni ako to ne bude išlo kako treba. Tu je trener to da posloži".

"Mislim da nije ideja da Nvora bude jedini i glavni, mislim da je ideja da Zvezda napada iz više oružja. Da li će ga pratiti je ključno pitanje. Imamo širok potencijal, Motli je odigrao odlično pik en rol, prilično je snalažljiv, očekujem njegov veliki učinak košgeterski. Izundu voli da mu se spusti lopta, tu su dobri šuteri kao što su Vajler-Baba i Džounsa. Najviše mi je da se Karter vrati, da vrati to samopouzdanje, deluje mi preplašeno i sad je prvi put pokazao da nešto može košgeterski. Zvezda ima paletu dobrih igrača. Očekujem ozbiljan pristup, da se probude svi igrači ako želi Zvezda".

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