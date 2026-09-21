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Nekadašnji plejmejker ima nameru da od Asvela napravi uspešan i jedan od najbogatijih klubova u Evropi.

Toni Parker je najavio budžet od čak 59 miliona evra, ali je njegov plan ipak morao da bude odložen za sledeću sezonu.

Poređenja radi, predsednik Partizana Ostoja Mijailović je nedavno otkrio da budžet crno-belih iznosi 28 miliona evra, a možemo da pretpostavimo da je slična situacija i kod Crvene zvezde.

Govoreći za emisiju "Stephen Brunch" na radiju "RMC", Parker je objasnio da je Asvel napravio tim sa budžetom od 24 miliona evra za sezonu 2026/27, ali da bi već narednog leta trebalo da ima mogućnost da ponovo napravi veliki iskorak.

"Da, ja sam objavio taj budžet, ali to je zato što smo ga imali. Očigledno plaćamo cenu grešaka Monaka. Nismo uspeli da na vreme završimo sve što je bilo potrebno kako bismo zadovoljili organe saveza. Projekat će se realizovati. Šteta je što je odložen godinu dana, ali razumem frustraciju ljudi", rekao je Toni Parker.

1/11 Vidi galeriju Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot

Šira slika

Ideja je da jedan malezijski investicioni fond učestvuje u finansiranju kluba, ali je DNCG (finansijske sportske vlasti Francuske) odbio to finansiranje.

"Gledam širu sliku i razmišljam o narednih 10 do 15 godina. Za dve ili tri godine zaboravićemo ovu epizodu. U međuvremenu, i dalje imamo veoma veliki budžet i odličan tim. Bićemo konkurentni i borićemo se za trofeje. Nije lako realizovati velike sportske projekte u trenutnim okolnostima", rekao je Francuz i dodao:

"Trebalo bi da budemo ponosni na ono što smo uradili, a naredne godine, ako sve bude kako treba, vratićemo se na veliki budžet. Razumem da ljudi možda misle da sam previše požurio, ali to uopšte nije ono što se dogodilo. Ne mogu da ulazim u detalje zbog ugovora o poverljivosti. Ja sam na prvoj liniji i preuzimam odgovornost".

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