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Crvena zvezda i Partizan još nisu završili posao kada je u pitanju formiranje rostera za novu sezonu.

U fokusu je NBA tržište, odnosno poslednji talas skraćivanja rostera pred početak nove sezone. Prema zvaničnom kalendaru NBA lige, rosteri za tzv. "Opening Day" moraju da budu formirani 19. oktobra do 17 časova po američkom vremenu, dok regularna sezona počinje 20. oktobra.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Upravo tada bi na tržištu moglo da se pojavi još kvalitetnih košarkaša koji neće uspeti da se izbore za mesto u NBA ekipama.

Evropski klubovi tradicionalno pažljivo prate takvu situaciju, a među zainteresovanima bi mogli da budu i Partizan i Crvena zvezda.

Crno-beli su već formirali respektabilan tim, ali u klubu očigledno postoji prostor za još jedno pojačanje. Predsednik Partizana Ostoja Mijailović nedavno je govorio upravo o mogućnosti da klub reaguje nakon NBA cuta.

- Čekamo taj poslednji 'cut' u NBA, pa ćemo da vidimo šta će biti. Teško je tržište, ne deluje baš dobro u ovom trenutku, ali ništa ne možemo da obećavamo“, poručio je Mijailović u razgovoru za "Sportske.net".

Njegove reči jasno pokazuju da Partizan neće žuriti sa potezima, već će pokušati da sačeka razvoj situacije u NBA ligi i proceni koje bi opcije mogle da se pojave na tržištu.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Slična situacija je i u Crvenoj zvezdi, koja je tokom leta napravila veliki broj promena u sastavu i dovela ozbiljna pojačanja. Ipak, crveno-beli će takođe pratiti šta se događa preko Atlantika i da li će se pojaviti igrač koji bi mogao da odgovara potrebama ekipe Ibona Navara.

Zbog toga bi druga polovina oktobra mogla da bude veoma zanimljiva za oba beogradska kluba. Kada NBA ekipe završe poslednje selekcije i svedu sastave na roster za početak sezone, evropsko tržište moglo bi dodatno da se zahukta.

Večiti rivali zato čekaju isti trenutak - NBA cut. Tada će biti jasnije ko ostaje u najjačoj ligi sveta, a ko će morati da potraži novu sredinu. Za Partizan i Zvezdu to bi mogla da bude prilika da pronađu poslednji deo slagalice i dodatno zaokruže svoje sastave.

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