BRAĆA BAS KUPUJU ASVEL? Bivši funkcioneri Lejkersa u ozbiljnim pregovorima sa Tonijem Parkerom!
Braća Džo i Džesi Bas, bivši funkcioneri Los Anđeles Lejkersa, ušli su u ozbiljne pregovore o kupovini francuskog Asvela od Tonija Parkera, prenosi "Eurohoops".
Braća Bas imaju ekskluzivno pravo pregovora do početka novembra, a do tada drugi potencijalni kupci ne mogu da se uključe u proces.
Asvel je jedan od akcionara Evrolige, a interesovanje Amerikanaca dodatno podstiče priča o budućoj saradnji NBA i Evrolige.
Francuski klub je pred sezonu planirao budžet od čak 59 miliona evra, ali je zbog neprihvaćenih finansijskih garancija on smanjen na 24 miliona. To je dovelo i do odlazaka nekoliko važnih igrača, među kojima su Silvejn Fransisko, Danijel Tajs, Armoni Bruks i Nik Vajler-Bab.
Eventualna prodaja Asvela bila bi još jedan znak sve većeg ulaska američkog kapitala u evropsku košarku.
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