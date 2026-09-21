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Braća Džo i Džesi Bas, bivši funkcioneri Los Anđeles Lejkersa, ušli su u ozbiljne pregovore o kupovini francuskog Asvela od Tonija Parkera, prenosi "Eurohoops".

Braća Bas imaju ekskluzivno pravo pregovora do početka novembra, a do tada drugi potencijalni kupci ne mogu da se uključe u proces.

Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot

Asvel je jedan od akcionara Evrolige, a interesovanje Amerikanaca dodatno podstiče priča o budućoj saradnji NBA i Evrolige.

Francuski klub je pred sezonu planirao budžet od čak 59 miliona evra, ali je zbog neprihvaćenih finansijskih garancija on smanjen na 24 miliona. To je dovelo i do odlazaka nekoliko važnih igrača, među kojima su Silvejn Fransisko, Danijel Tajs, Armoni Bruks i Nik Vajler-Bab.

Eventualna prodaja Asvela bila bi još jedan znak sve većeg ulaska američkog kapitala u evropsku košarku.

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Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium