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Žalgiris je sjajno otvorio sezonu u Litvaniji, pošto je savladao Gargždaj i Neptunas, a sada ga očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi u prvom kolu Evrolige, u četvrtak od 20 časova.

Ekipa iz Kaunasa je prethodnih dana napravila nesvakidašnju pripremu za evropski start. Umesto klasičnih treninga, kompletna ekspedicija provela je četiri dana u Palangi, gde je organizovan mini-kamp.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Na putu je bilo svih 15 igrača, kao i devet trenera, sportski direktor, menadžer i ostalo osoblje - ukupno 31 član.

Trener Tomas Masiulis istakao je da je kamp poslužio za dodatno povezivanje ekipe.

- Pre sezone nismo imali ovakav zajednički kamp, već samo kratko putovanje u London, gde je ekipa mogla da provede vreme zajedno. Ovde smo u četvrtak igrali u Gargždaju, u nedelju u Klaipedi, na primorju, pa se ukazala prilika da budemo zajedno. Mogli smo sve da povežemo - igrači su otišli i u saunu, imali smo i zajedničku večeru. Zaista je pomoglo da se ekipa još više poveže, videli smo da je bilo energije i motivacije. Želeli smo da iskoristimo ovaj kratki kamp. Hvala klubu što smo mogli da organizujemo ovako nešto, zadovoljni smo i vraćamo se kući.

Masiulis se osvrnuo i na ubedljivu pobedu protiv Neptunasa (93:69):

- Čestitke igračima i navijačima koji su se okupili u velikom broju. Mislim da nam je danas dosta stvari uspelo. Ne samo konačan rezultat, već je i ukupna igra bila bolja nego u Gargždaju. Kao što kažem, malim koracima, na svakom treningu i u svakoj utakmici, treba nešto da naučimo i izvučemo.

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