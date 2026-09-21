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Kendrik Nan uskoro bi trebalo da se vrati u Atinu, gde će nastaviti oporavak od povrede i obaviti nove preglede.

Bek Panatinaikosa još nije potpuno zalečio povredu, ali je ušao u završnu fazu oporavka nakon operacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje se da već u sredu otputuje za Grčku, pošto ranije nije dobio dozvolu za prekookeanski let.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima iz Grčke, Nan bi početkom oktobra mogao da se priključi rotaciji Panatinaikosa. Kao mogući datum povratka na teren pominje se 8. oktobar, kada Atinjani igraju protiv Fenerbahčea.

Ukoliko se taj plan ostvari, Nan bi mogao da bude spreman i za duel protiv Partizana u Beogradu 13. oktobra, što bi bio njegov povratak u Evroligu nakon oporavka.

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