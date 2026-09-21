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Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova protiv Žalgirisa otvaraju novu sezonu Evrolige, a klub je objavio sve detalje u vezi sa prodajom dnevnih ulaznica.

Zvezda je saopštila da prodaja karata za duel sa litvanskim predstavnikom počinje u utorak od 12 časova, i to putem interneta, kao i na prodajnim mestima kluba.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

Navijači karte mogu kupiti online putem sajta, dok će fizička prodaja biti organizovana na nekoliko lokacija.

Na dan utakmice, u četvrtak, prodaja će biti omogućena na blagajni Arene na jugu od 12 do 20 časova.

Crveno-beli su posebno podsetili navijače da će kapacitet Beogradske arene za ovu utakmicu biti umanjen za 20 odsto zbog kazne Evrolige koja se prenosi iz prethodne sezone.

Zbog toga određeni sektori neće biti otvoreni, dok je klub pripremio alternativna mesta za navijače koji neće moći da budu na svojim uobičajenim pozicijama.

Kompletan cenovnik dnevnih ulaznica, kao i raspored ulazaka u Arenu, zatvoreni sektori i alternativna mesta za utakmicu sa Žalgirisom, Zvezda je objavila kroz detaljan grafički prikaz.

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