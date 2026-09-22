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U tri evroligaške sezone (dve u Fenerbahčeu i jednoj u Hapoelu iz Tel Aviva) Motli je u proseku beležio 11,3 poena i četiri skoka, a ne krije da mu je želja da u sezoni koja je pred nama bude jedan od najboljih centara u Evroligi.

"Definitivno. Zato sam i želeo da dođem. Želim ponovo da ostavim trag u igri koliko god mogu i da se vratim u sam vrh".

Crvena zvezda će prvu utakmicu igrati protiv Žalgirisa u Beogradu u četvrtak od 20 časova.

Poručio je da veruje da će ekipa igrati dobro, ali i da je potrebno još vremena da se sve složi kako bi trebalo.

"Mislim da će izgledati dobro. Mislim da ćemo imati mnogo napadačke moći, mnogo intenziteta i igrati veoma brzo. Trenutno ima mnogo toga što moramo da usvojimo jer igrači i dalje pristižu i uče. Momci koji su bili sa reprezentacijama vratili su se malo kasnije, tako da još uče akcije. I dalje se prilagođavamo sistemu, ali već se na momente vidi koliko možemo da budemo dobri. Potrebno je vreme da naučimo da igramo toliko brzo, a da pritom ne pravimo greške", rekao je Džonatan Motli za "Sport klub" i dodao da veruje da će se on brzo prilagoditi na ono što zahteva trener Ibon Navaro.

1/8 Vidi galeriju Džonatan Motli Foto: AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia, Pritnscreen, David Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

A uporedio je rad sa Navarom i rad sa prethodnim trenerom Dimitrisom Itudisom.

"Još se prilagođavam. To je nebo i zemlja u odnosu na način na koji smo igrali prošle i pretprošle godine. Itudis je metodičniji. Ne želi da uzimaš brze šuteve. Više je: Dobro, da vidimo šta imamo, pronađimo "mismeč", sačekajmo. Praktično si u svakom napadu unapred znao ko će šutirati. Sada je za mene sve potpuno drugačije", poručio je Džonatan Motli.

Kurir sport/Sport klub

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