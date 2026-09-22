ZVEZDA DOBIJA VELIKO POJAČANJE PRED ŽALGIRIS: Navijači imaju čemu da se nadaju pred start Evrolige
Košarkaši Crvene zvezde otvaraju sezonu u Evroligi utakmicom protiv Žalgirisa, u četvrtak od 20.00 časova u Beogradskoj areni.
Košarkaši Crvene zvezde nisu briljirali u pripremnom periodu, a veliki problem za trenera Ibona Navara bile su i povrede nekolicine košarkaša.
Odradio trening
Jedan od onih koji je poslednjih desetak dana bio povređen jeste i Semi Odželej, vrlo važan košarkaš za crveno-bele. Međutim, prema informacijama sa Malog Kalemegdana Semi Odželej odradio je trening u ponedeljak. Snažni košarkaš trebalo bi da bude spreman za prvu utakmicu Evrolige protiv Žalgirisa.
Iz kluba nije potvrđeno, ali se očekuje da Semi Odželej bude među 12 igrača u protokolu za duel protiv najboljeg kluba Litvanije. I svi ostali košarkaši trebalo bi da budu na raspolaganju treneru Ibonu Navaru za četvrtak.
Povreda na Kipru
Semi Odželej se povredio na pripremnoj utakmici protiv Arisa na pripremnom turniru na Kipru. Problem ga je zadesio već u prvom minutu meča, kada je u jednom duelu u reketu nezgodno doskočio i izvrnuo skočni zglob.
Semi Odželej sa terena je izašao uz pomoć medicinskog osoblja i saigrača, sa bolnom grimasom na licu. Prve procene nisu bile najbolje, ali je lekarski tim uspeo da osposobi snažnog Nigerijca.
Mnogo važan igrač
Odželej je projektovan kao jedan od ključnih igrača i lidera tima Crvene zvezde za ovu sezonu. Njegov značaj se ogleda u nekoliko ključnih segmenata. Pre svega u defanzivi, pre svega sa svojom impresivnom građom i fizikalijama, Odželej može da preuzima i čuva igrače na pozicijama od "3" do "5". Jedan je od fizički najdominantnijih krilnih igrača u celoj Evroligi.
Poseduje odličan šut za tri poena, što Zvezdi omogućava širinu u napadu. Odželej je imenovan i za jednog od zamenika kapitena, što pokazuje kolika mu je uloga i van statistike poverena u svlačionici. Poseduje bogato iskustvo iz NBA lige gde je igrao za Boston Seltikse, a iza sebe ima i nekoliko stabilnih evroligaških sezona, pre svega u Valensiji.