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Košarkaši Crvene zvezde otvaraju sezonu u Evroligi utakmicom protiv Žalgirisa, u četvrtak od 20.00 časova u Beogradskoj areni.

Košarkaši Crvene zvezde nisu briljirali u pripremnom periodu, a veliki problem za trenera Ibona Navara bile su i povrede nekolicine košarkaša.

Semi Odželej mnogo bitan košarkaš za Crvenu zvezdu Foto: Vatroslav Hladny ©/2025 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Odradio trening

Jedan od onih koji je poslednjih desetak dana bio povređen jeste i Semi Odželej, vrlo važan košarkaš za crveno-bele. Međutim, prema informacijama sa Malog Kalemegdana Semi Odželej odradio je trening u ponedeljak. Snažni košarkaš trebalo bi da bude spreman za prvu utakmicu Evrolige protiv Žalgirisa.

Iz kluba nije potvrđeno, ali se očekuje da Semi Odželej bude među 12 igrača u protokolu za duel protiv najboljeg kluba Litvanije. I svi ostali košarkaši trebalo bi da budu na raspolaganju treneru Ibonu Navaru za četvrtak.

1/7 Vidi galeriju Semi Odželej Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Povreda na Kipru

Semi Odželej se povredio na pripremnoj utakmici protiv Arisa na pripremnom turniru na Kipru. Problem ga je zadesio već u prvom minutu meča, kada je u jednom duelu u reketu nezgodno doskočio i izvrnuo skočni zglob.

Semi Odželej sa terena je izašao uz pomoć medicinskog osoblja i saigrača, sa bolnom grimasom na licu. Prve procene nisu bile najbolje, ali je lekarski tim uspeo da osposobi snažnog Nigerijca.

Semi Odželej zakucava Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Mnogo važan igrač

Odželej je projektovan kao jedan od ključnih igrača i lidera tima Crvene zvezde za ovu sezonu. Njegov značaj se ogleda u nekoliko ključnih segmenata. Pre svega u defanzivi, pre svega sa svojom impresivnom građom i fizikalijama, Odželej može da preuzima i čuva igrače na pozicijama od "3" do "5". Jedan je od fizički najdominantnijih krilnih igrača u celoj Evroligi.

Poseduje odličan šut za tri poena, što Zvezdi omogućava širinu u napadu. Odželej je imenovan i za jednog od zamenika kapitena, što pokazuje kolika mu je uloga i van statistike poverena u svlačionici. Poseduje bogato iskustvo iz NBA lige gde je igrao za Boston Seltikse, a iza sebe ima i nekoliko stabilnih evroligaških sezona, pre svega u Valensiji.