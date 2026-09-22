Slušaj vest

Nova sezona Evrolige je pred vratima, a srpska košarka ponovo će imati veliki broj predstavnika na najvećoj evropskoj klupskoj sceni.

Od iskusnih nosilaca i kapitena, preko igrača koji jure povratak na sam vrh, pa sve do najmlađih talenata koji tek treba da se probiju - Srbija će imati šta da prati.

Najveći broj naših igrača, očekivano, nalazi se u Beogradu, gde Crvena zvezda i Partizan zajedno okupljaju najveći broj domaćih košarkaša.

Zvezda sa šest Srba

Crvena zvezda u novu sezonu ulazi sa šest domaćih igrača.

U rosteru su Stefan Miljenović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Andrej Bjelić i Vojin Medarević.

Davidovac i Dobrić predstavljaju iskustvo i već imaju veliki broj evroligaških utakmica iza sebe, dok se od Đurišića i Miljenovića očekuje dodatni korak napred.

Posebna priča je Andrej Bjelić, jedan od najmlađih igrača na rosteru. Za njega će sezona pre svega biti prilika da se nametne i postepeno približi ozbiljnoj evroligaškoj minutaži.

Na klupi Zvezde je Španac Ibon Navaro, koji će pokušati da uklopi veliki broj igrača i napravi ekipu sposobnu da se bori za najviše ciljeve.

1/19 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Partizan računa na petoricu

S druge strane, boje crno-belih braniće petorica igrača iz Srbije.

Partizanov roster čine Vanja Marinković, Arijan Lakić, Mario Nakić, Nikola Tanasković i Uroš Danilović.

Najveće iskustvo ima kapiten Vanja Marinković, koji će imati važnu ulogu u rotaciji i van samog terena.

Nikola Tanasković se vraća u Partizan sa zadatkom da donese dodatnu čvrstinu u reketu, dok će Lakić i Nakić pokušati da učvrste svoje pozicije.

Za Uroša Danilovića ovo će biti posebno važna sezona, jer je među najmlađima u sastavu i tek treba da napravi ozbiljniji iskorak.

Partizan sa klupe predvodi Španac Đoan Penjaroja, pa će i ove sezone biti zanimljivo videti kako će raspodeliti minute domaćim igračima.

Milutinov ponovo napada evropski vrh

Nikola Milutinov ponovo će biti jedan od najvažnijih srpskih aduta u Evroligi.

Centar Olimpijakosa u novu sezonu ulazi kao član ekipe koja je osvojila evropsku titulu, a od njega se ponovo očekuje velika uloga pod obručima.

1/8 Vidi galeriju Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Milutinov je godinama jedan od najpouzdanijih centara Evrolige, a njegovo iskustvo biće posebno važno u utakmicama u kojima se odlučuje plasman u završnicu.

Olimpijakos tako i ove sezone ima velike ambicije, a srpski centar trebalo bi da bude jedan od važnih šrafova ekipe.

Micić ponovo u centru pažnje

Vasilije Micić biće jedan od igrača oko kojih će se vrteti veliki deo igre Hapoela iz Tel Aviva.

Nekadašnji MVP Evrolige i zvanično najplaćeniji igrač u takmičenju već zna kako izgleda osvajanje evropskog vrha, a sada dobija novu priliku da kao lider predvodi ambiciozan projekat.

Od Micića se očekuju organizacija igre, kreacija i preuzimanje odgovornosti u ključnim momentima.

Zbog toga će njegov učinak biti jedna od velikih priča srpske kolonije u Evroligi.

Gudurić u novoj misiji

Marko Gudurić i ove sezone nosiće dres Olimpije iz Milana.

Srpski bek ima ogromno iskustvo igranja u Evroligi, a sa Fenerbahčeom je već stigao do evropskog trona.

U Italiju je zato stigao kao igrač od kojeg se očekuje da u najvažnijim utakmicama donese iskustvo, šut i mirnoću.

Milano će pokušati da se umeša u borbu za završnicu, a Gudurić će biti jedan od važnih delova tog projekta.

Petrušev važan adut Dubaija

Filip Petrušev ulazi u sezonu kao jedan od najzvučnijih igrača Dubaija.

Iza sebe ima iskustvo iz Evrolige, NBA lige i reprezentacije Srbije, a njegova sposobnost da igra na više pozicija daje mu dodatnu vrednost.

Dubai će pokušati da napravi korak napred u odnosu na debitantsku sezonu, a Petrušev bi trebalo da bude jedan od igrača od kojih se očekuje konkretan doprinos.

Uz njega, u sastavu Dubaija nalazi se i iskusni srpski košarkaš Nemanja Dangubić, koji prema svemu sudeći nije u ozbljnijim planovima novog trenera Ćavija Paskvala.

Lučić i dalje važan Bajernu

Vladimir Lučić već godinama predstavlja jednu od konstanti Bajerna.

Iskusni krilni igrač i kapiten minhenskog kluba ima ogromno evroligaško iskustvo i predstavlja važan oslonac ekipe.

Njegova uloga više nije identična onoj iz najboljih godina karijere, ali liderstvo, odbrana i iskustvo ostaju njegove velike vrednosti.

Uz njega je i mladi Andrija Sušić, koji je deo šire strukture Bajerna.

Za Sušića je ovo potpuno drugačija priča. Mladi srpski košarkaš tek treba da se izbori za ozbiljniju minutažu i njegov najveći cilj biće da iskustvo rada sa profesionalnim timom pretvori u prve ozbiljne evroligaške minute.

Dva srpska trenera na velikoj sceni

Srpska priča u Evroligi ne završava se kod igrača.

Ove sezone na najvećoj evropskoj sceni imaćemo i dvojicu srpskih trenera - Željka Obradovića i Dušana Alimpijevića.

Obradović će voditi Panatinaikos, jedan od klubova sa najvećim ambicijama u Evropi. Iskusni stručnjak pokušavaće da sa atinskim velikanom ponovo napadne evropski tron, a oko sebe ima izuzetno jak roster.

Panatinaikos je za novu sezonu doveo i velika imena, među kojima su Najdžel Hejs-Dejvis, Silven Fransisko i Geršon Jabusele, uz već poznate nosioce poput Kendrika Nana. Na klupi je trener sa ogromnim iskustvom u borbi za evropske trofeje.

Sa druge strane, Dušan Alimpijević predvodi Bešiktaš.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Srpski trener je sa turskim klubom napravio veliki rezultat i izborio povratak Bešiktaša u Evroligu, a klub mu je ovog leta produžio ugovor do kraja sezone 2027/28.

Alimpijević tako ulazi u novu sezonu sa ogromnim izazovom - Bešiktaš se posle 13 godina vraća u Evroligu, a srpski stručnjak bi trebalo da bude čovek koji će pokušati da ga učvrsti među evropskom elitom.

Ko su srpski igrači u Evroligi?

Prema aktuelnom preseku rostera za sezonu 2026/27, srpsku koloniju u Evroligi čine:

Crvena zvezda:

Stefan Miljenović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Andrej Bjelić i Vojin Medarević.

Partizan:

Vanja Marinković, Arijan Lakić, Mario Nakić, Nikola Tanasković i Uroš Danilović.

Ostali klubovi:

Nikola Milutinov – Olimpijakos

Vasilije Micić – Hapoel Tel Aviv

Marko Gudurić – Olimpija Milano

Filip Petrušev i Nemanja Dangubić – Dubai

Vladimir Lučić i Andrija Sušić – Bajern





Različite uloge

Broj srpskih igrača jeste impresivan, ali još je zanimljivije pogledati kakve uloge imaju.

Milutinov, Micić, Gudurić, Petrušev i Lučić iza sebe imaju ogromno iskustvo i od njih se očekuje da budu važni igrači svojih ekipa.

U Zvezdi i Partizanu srpski igrači čine veliki deo domaće osnove, dok će mlađi poput Bjelića, Danilovića i Sušića pokušati da naprave prvi veliki iskorak.

Upravo će njihova minutaža biti jedna od zanimljivijih stvari koje ćemo pratiti tokom sezone.

Evroliga kreće 24. septembra

Nova sezona Evrolige počinje 24. septembra, a pred klubovima je još jedna maratonska borba kroz ligaški deo takmičenja, plej-in, plej-of i na kraju Fajnal-for.

Srpska košarka tako će imati predstavnike na gotovo svim nivoima - od velikih zvezda i iskusnih nosilaca, preko kapitena i važnih rotacionih igrača, pa sve do najmlađih talenata.

A posebnu težinu celoj priči daje činjenica da Srbija ove sezone ima i dva trenera na klupama evropskih velikana - Željka Obradovića i Dušana Alimpijevića.