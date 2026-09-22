PRED GOSTOVANJE ZVEZDI JE SVE ZAVRŠENO! BIvši košarkaš Partizana stavio važan potpis!
Ovu informaciju je saopštio sportski direktor kluba iz Kaunasa Gediminas Navickas.
Prethodni ugovor 32-godišnjeg američkog plejmejkera važio je do kraja predstojeće sezone, uz opciju obe strane koja je mogla da produži saradnju do 2028. godine, a Navickas je naveo da su te opcije sad sklonjene i da je ugovor produžen do 2029. godine.
"Već smo napravili određene izmene ugovora. Nisu bile neke ključne promene, zato nismo izdali neko veliko saopštenje. Razgovarali smo i ozvaničili dogovor", naveo je Navickas na konferenciji za novinare pred početak nove sezone, a preneo portal "Basket News".
Za Vilijams-Gosa je ovog leta bio zainteresovan i Panatinaikos, a Navickas je naveo da su pregovori sa nekadašnjim košarkašom Partizana o promeni i produžetku ugovora već bili započeti pre toga.
Vilijams-Gos je u Žalgiris došao pred početak prošle sezone, u kojoj je u Evroligi za litvanski klub u proseku beležio 11,5 poena, 3,9 asistencija i 2,4 skoka.
Žalgiris će u prvom kolu Evrolige u četvrtak od 20 časova biti gost Crvenoj zvezdi u Beogradu.
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