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Žalgiris će u sezoni 2026/27 raspolagati ukupnim budžetom od 28.800.000 evra, od čega je čak 19.700.000 namenjeno za plate igrača i stručnog štaba.

Navedeni iznosi su bruto, dok bi neto fond za zarade trebalo da iznosi približno 13.000.000 evra. Predsednik kluba Paulijus Jankunas procenjuje da će Žalgiris po budžetu zauzimati između 12. i 15. mesta u Evroligi.

Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Klub iz Kaunasa planira prihode od 26.800.000 evra tokom regularnog dela sezone, bez potencijalne dodatne zarade od plasmana u plej-of. Poređenja radi, prošlosezonski rashodi iznosili su 24.800.000, uz 14.500.000 evra izdvojenih za plate.

Najplaćeniji igrač trebalo bi da bude Jonas Valančunas, koji će prema dostupnim informacijama za dve sezone zaraditi oko 5.000.000 evra. Žalgiris je tokom leta angažovao i Sterlinga Brauna, Karsena Edvardsa, Sejbena Lija, Marijusa Grigonisa, Mareka Blaževiča i Kaodiričija Akobundua-Ehiogua.

Žalgiris će u prvom kolu Evrolige gostovati Crvenoj zvezdi u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni.

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Košarkašice Crvene zvezde Izvor: Kurir/Dejan Ignjatović