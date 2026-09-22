"Fajnal-for čini stvari zanimljivijim, ali moramo biti realni. Da nije bilo Fajnal-fora, Olimpijakos bi verovatno četiri puta uzastopno bio šampion Evrope. Iako nisam veliki navijač Olimpijakosa, uz dužno poštovanje, oni su imali najkonstantniji učinak u košarci tokom poslednjih četiri-pet godina. To znači da trener i ekipa znaju šta rade. Drugi bi trebalo da se ugledaju na njih, a ne samo da ih kopiraju. Trebalo bi da analiziraju taj primer i vide šta svaka organizacija može da primeni u svom sistemu, jer je takav pristup održiviji. Dakle, hoćete li suditi o Vezenkovu i Barcokasu na osnovu jedne utakmice na Fajnal-foru? Ta utakmica je kao kazino – to je kao biranje između crvenog i crnog", jasan je bio nekadašnji pomoćnik Željka Obradovića u Partizanu.