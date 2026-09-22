BIVŠI TRENER PARTIZANA NEMA DILEMU: Da nije F4, Olimpijakos bi uzeo četiri Evrolige u nizu!
Imao je priliku mladi srpski trener Bogdan Karaičić da oseti jačinu grčke košarke nakon što je preuzeo ekipu Arisa na početku sezone 2025/26, ali se u Solunu nije dugo zadržao pošto je smenjen već oktobra prošle godine.
Osvajač titule državnog prvaka sa Partizanom pretprošle sezone, radeći kratko u Arisu spoznao je snagu Olimpijakosa, istakavši da bi atinski klub dominirao Evroligom da nije otežavajućeg faktora.
To je Fajnal-for, koji je tradicionalno mina za favorite, naročito ekipe koje na završni turnir stižu kao lideri ragularnoog dela igre
To je, prema Karaičićevim rečima, uticalo da se Olimpijakos tek prošle sezone raduje evroligaškoj tituli, iako je objektivno trofej trebalo daleko ranije da stigne u dvoranu "Mira i prijateljstva".
"Fajnal-for čini stvari zanimljivijim, ali moramo biti realni. Da nije bilo Fajnal-fora, Olimpijakos bi verovatno četiri puta uzastopno bio šampion Evrope. Iako nisam veliki navijač Olimpijakosa, uz dužno poštovanje, oni su imali najkonstantniji učinak u košarci tokom poslednjih četiri-pet godina. To znači da trener i ekipa znaju šta rade. Drugi bi trebalo da se ugledaju na njih, a ne samo da ih kopiraju. Trebalo bi da analiziraju taj primer i vide šta svaka organizacija može da primeni u svom sistemu, jer je takav pristup održiviji. Dakle, hoćete li suditi o Vezenkovu i Barcokasu na osnovu jedne utakmice na Fajnal-foru? Ta utakmica je kao kazino – to je kao biranje između crvenog i crnog", jasan je bio nekadašnji pomoćnik Željka Obradovića u Partizanu.
Kurir sport / Sportske. net.